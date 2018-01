Vice Media: President und Digital-Chef suspendiert

© Vice Media

Nach einem Bericht über mehrere Vorfälle sexueller Belästigung bei Vice Media hat das Unternehmen nun sowohl President Andrew Creighton als auch Digitalchef Mike Germano vorläufig suspendiert. Die Anschuldigungen würden nun untersucht.



Die Berichte über sexuelle Belästigung in der US-Medienbranche reißen nicht ab. Kurz vor Weihnachten berichtete die "New York Times" über mehrere Vorfälle sexueller Belästigung bei Vice Media. Die Gründer räumten ein, dass es nicht gelungen sei, eine für Frauen sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Nun hat das Unternehmen auch im Top-Management personelle Konsequenzen gezogen: Sowohl President Andrew Creighton als auch Chief Digital Officer Mike Germano sind bis auf weiteres suspendiert, mindestens bis zur Sitzung des Verwaltungsrats am Donnerstag kommender Woche.

Vice-COO Sarah Broderick erläuterte in einem Schreiben an die Mitarbeiter, dass die Vorwürfe gegen Creighton aus dem Jahre 2016 nun noch einmal eingehend untersucht würden. Wie die "New York Times" berichtetete, hatte sich Creighton 2016 mit einer ehemaligen Angestellten auf einen Vergleich in Höhe von 135.000 US-Dollar geeinigt. Sie hatte ihm vorgeworfen, dass sie entlassen worden sei, nachdem sie eine intime Beziehung mit ihm abgelehnt habe. Creighton wiederum hatte sich entschuldigt und erklärt, die beiden seien "enge Freunde" gewesen und "gelegentlich intim" geworden. Mit ihrer Entlassung habe er nichts zu tun. Gegen Germano gibt es wiederum Vorwürfe, die sich auf unangemessenes Verhalten in den Jahren 2012 und 2014 beziehen. Auch diese würden nun untersucht.

