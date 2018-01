Vox verbindet Spielshow und Dokusoap in einem Format

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Unter dem Titel "Beat the Box" lädt Vox ab Ende Januar zum wöchentlichen Spieleabend. Der Sender verbindet in dem neuen Format Spielshow- und Dokusoap-Elemente. Jeweils vier Teams müssen diverse Aufgaben lösen, die eine Box für sie bereithält.



03.01.2018 - 14:48 Uhr von Alexander Krei 03.01.2018 - 14:48 Uhr

Ende des Monats versucht sich Vox auf seinem Sendeplatz am Sonntag-Vorabend an einer neuen Programmfarbe. Ab dem 28. Januar zeigt der Kölner Sender mit "Beat the Box" wöchentlich um 19:15 Uhr eine Mischung aus Dokusoap, Quiz- und Spielshow. In jeder Folge treten vier Teams an, die eine mit kniffligen Aufgaben und Fragen gespickte Box nach Hause geliefert bekommen.

Dabei gilt es, Wissens- und Schätzfragen ebenso zu lösen wie Musikrätsel, Aktions- oder Geschicklichkeitsspiele. Für jedes gewonnene Spiel erhalten die Teams 50 Euro in die Spielekasse, ehe der Gewinn am Ende verdoppelt werden kann. Auf diese Weise sind im Finale bis zu 800 Euro für die Freunde, Paare oder Familien drin, die einen etwas anderen Spieleabend erleben.

Produziert wird das neue Format, das den Sendeplatz von "Hot oder Schrott" übernimmt, von Endemol Shine Germany. Zunächst ist die Ausstrahlung von fünf Folgen geplant.

