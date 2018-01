Kate Beckinsale ist bei Amazon und ITV "The Widow"

© Amazon

Amazon und das britische ITV haben grünes Licht für die neue Thriller-Serie "The Widow" aus der Feder von Harry und Jack Williams gegeben. Die Hauptfigur entdeckt darin ihren vermeintlich verstorbenen Ehemann plötzlich in den Nachrichten.



03.01.2018 - 15:53 Uhr von Uwe Mantel 03.01.2018 - 15:53 Uhr

Amazon Prime Video hat gemeinsam mit dem britischen Sender ITV die Serie "The Widow" auf den Weg gebracht. Kate Beckinsale spielt darin Georgia Wells, die aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen wird und nicht länger die Frau ist, die sie einmal war. Als sie ihren "verstorbenen" Ehemann in den Nachrichten sieht, ist sie gezwungen, sich der Welt zu stellen, und schreckt vor nichts zurück, bis sie die Wahrheit über ihre Vergangenheit erfährt. Der emotionale, nervenaufreibende Thriller führt Georgia tief in den afrikanischen Kongo, wo an jeder Ecke Gefahren und neue Enthüllungen lauern.

"Wir sind begeistert, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Kate Beckinsale auf dem Höhepunkt ihrer unglaublichen Leistung in den von der Kritik gefeierten Filmen der Amazon Studios weiterführen können", so Brad Beale, Vice President, Worldwide TV Content Acquisition, Amazon Prime Video. "Harry und Jack Williams haben eine kraftvolle Geschichte geschaffen, die von einer der talentiertesten Schauspielerinnen der Welt mit Leben gefüllt wird. Wir sind aufgeregt, diese spannende Serie zu Prime-Mitgliedern auf der ganzen Welt bringen zu dürfen." Polly Hill, Head of Drama bei ITV bezeichnete Beckinsale als "perfekte Besetzung für die Rolle der Georgia", die Serie sei "brillantes, fesselndes Storytelling voller Überraschungen von Harry und Jack Williams".

Harry und Jack Williams arbeiten seit 2007 als Autorenduo zusammen, damals für die BBC-Two-Sitcom "Roman's Empire", später schrieben sie Serien wie "The Missing" und "Fleabag". Über ihre neue Serie sagen die beiden nun, es sei ihr "bisher ambitioniertestes Stück". "Wir können es kaum erwarten, das dunkle Herz des kongolesischen Dschungels auf die Bildschirme zu bringen." Produzentin der Serie ist Eliza Mellor, Sam Donovan und Olly Blackburn führen Regie. Amazon wird die Serie weltweit in über 200 Ländern zeigen, in Großbritannien läuft sie bei ITV. Die Produktion startet noch in diesem Monat.

Teilen