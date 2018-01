Sport1 heuert Axel Schulz als Box-Experten an

© Imago/Getty Images

Sport1 steigt in diesem Jahr groß in die Übertragung von Box-Kämpfen ein und hat sich dafür nun einen bekannten Experten an Bord geholt: Axel Schulz wird seine Einschätzung zum Besten geben. Seinen ersten Einsatz hat er im Februar.



04.01.2018 - 10:42 Uhr von Uwe Mantel 04.01.2018 - 10:42 Uhr

Dank einer Kooperation mit dem Sauerland-Boxstall steigt Sport1 in diesem Jahr groß in die Box-Übertragungen ein und wird mindestens 20 Box-Events im Jahr übertragen. Dafür hat man sich nun einen prominenten Experten an Bord geholt: Der ehemalige Schwergewichtsprofi Axel Schulz wird künftig die Übertragungen als einer von mehreren Experten vor Ort begleiten.

Seine Premiere hat er am 17. Februar, wenn unter anderem der Deutsche Vincent Feigenbutz in Ludwigsburg gegen Ryno Liebenberg in den Ring steigt. Sport1 überträgt an diesem Abend bereits ab 20 Uhr, kommentieren wird Tobias Drews, der zu Jahresbeginn die Leitung der neu geschaffenen Box-Unit bei Sport1 übernommen hat. Den ersten Box-Abend bei Sport1 gibt's übrigens bereits 14 Tage zuvor zu sehen, wenn im norwegischen Arendal unter anderem Lokalmatador Kai Robin Havna und die Schwergewichts-Hoffnung Albon Pervizaj aus Hamburg am Start sind.

Sport1-Chefredakteur Dirc Seemann: "Axel Schulz ist der erste prominente Neuzugang unseres Expertenteams, das zukünftig die Boxübertragungen am SPORT1-Mikrofon begleiten wird. Er ist zweifelsohne einer der ganz großen Namen in der deutschen Boxgeschichte und hat die Sportart hierzulande mit seinen legendären Schwergewichtskämpfen mitgeprägt. Als Sympathieträger und ausgewiesener Box-Kenner wird er unsere Berichterstattung sehr bereichern. Mit dem Duell zwischen Vincent Feigenbutz und Ryno Liebenberg erwartet uns am 17. Februar in Ludwigsburg ein Top-Auftakt. Feigenbutz gehört zu den großen Talenten, die für die Zukunft des deutschen Boxens stehen – und genau darum geht es bei uns!"

Axel Schulz selbst sagt: "Ich erinnere mich noch daran, wie damals in den Neunzigerjahren meine ersten Profikämpfe im DSF übertragen wurden. Jetzt freue ich mich darauf, mit Sport1 als neuem Boxsender zusammen zu arbeiten. Mir gefällt die Strategie, den Boxsport und die Kämpfe in Übertragungen von drei, vier Stunden in den Vordergrund zu stellen. Wir haben mit Sport1 und der Kooperation für drei Jahre eine großartige Möglichkeit, in Ruhe etwas aufzubauen und die Boxer zu begleiten. Wir haben einen guten Nachwuchs und es ist ein Riesenvorteil, dass diese Talente bei Sport1 so eine Plattform bekommen und die Zuschauer ihre Entwicklung in regelmäßigen Übertragungen im Free-TV auch verfolgen können."

Teilen