Ex-Redaktionsleiter von "Spiegel Daily" geht zu "Bild"

© Axel Springer

Wenige Wochen nach seinem Rückzug als Redaktionsleiter von "Spiegel Daily" tritt Timo Lokoschat seinen neuen Job bei Axel Springer an. Der 38-Jährige erweitert ab sofort das Führungsteam der "Bild"-Redaktion und soll "Bild Plus" voranbringen.



04.01.2018 - 14:16 Uhr von Alexander Krei 04.01.2018 - 14:16 Uhr

Timo Lokoschat heuert wie erwartet bei Axel Springer an. Der 38-Jährige erweitert ab sofort das redaktionelle "Bild"-Führungsteam um Julian Reichelt, wie der Verlag bestätigte. Als Leitender Redakteur bei "Bild" soll er unter anderem die redaktionelle Verbindung der Bezahlangebote zwischen Print und Digital wie insbesondere Bild Plus nutzerzentriert weiterentwickeln.

2016 war Lokoschat von der Münchner "Abendzeitung" zum "Spiegel" gewechselt, wo er zuletzt als Redaktionsleiter die bislang offenbar wenig erfolgreiche digitale Abendzeitung "Spiegel Daily" verantwortete - nur ein halbes Jahr nach deren Start war Mitte Oktober sein Abschied bekannt geworden (DWDL.de berichtete).

Julian Reichelt, Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen und Chefredakteur Bild Digital: "Mit Timo Lokoschat haben wir für 'Bild' einen engagierten und leidenschaftlichen Journalisten mit einer ausgewiesenen Expertise in Print wie Digital gewonnen, der die Chancen wie Herausforderungen bei der Entwicklung digitaler Bezahlangebote aus eigener Erfahrung bestens kennt und so insbesondere den Ausbau unseres erfolgreichen Premiumangebotes Bild Plus weiter voranbringen wird."

Teilen