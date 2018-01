RTL übernimmt skandinavisches Multiplattform-Netzwerk

© RTL Group/Eric Steichen

Für mehr als zwölf Millionen Euro übernimmt die RTL Group das Multiplattform-Netzwerk United Screens und erweitert damit ihr Portfolio. Das Unternehmen ist führend in Skandinavien und erzielt dort monatlich über 500 Millionen Videoabrufe.



08.01.2018 - 09:57 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 09:57 Uhr

Die RTL Group hat den führende skandinavische Multiplattform-Netzwerk United Screens vollständig übernommen. Die Transaktion sei bereits am 2. Januar abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Kaufvertrag sieht einen Kaufpreis in Höhe von 12,4 Millionen Euro vor - ohne liquide Mittel und Schulden. Darüber hinaus ist geplant, den Wachstumsplan mit einer zusätzlichen Investition von 2,6 Millionen Euro zu unterstützen.

Mit der Investition will die RTL Group ihre Position im Onlinevideo-Bereich ausbauen. Auch StyleHaul, Divimove und BroadbandTV gehören zum internationalen MPN-Portfolio. United Screens erzielt aktuell mehr als 500 Millionen Videoabrufe pro Monat auf YouTube und präsentiert hunderte Talente aus den Bereichen Musik, Lifestyle und Unterhaltung auf allen sozialen Netzwerken. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Malte Andreasson, Stina Bergfors und Bonnier Ventures. Andreasson wird United Screens auch künftig als CEO erhalten bleiben.

"Die Übernahme von United Screens ist ein weiterer Schritt, mit dem wir die Umsetzung unserer 'Total Video'-Strategie beschleunigen und stärkt unsere Präsenz auf dem europäischen MPN-Markt", sagte RTL-Group-CEO Bert Habets. "Mit unseren beliebten YouTubern und führenden Marktpositionen ist die RTL Group das einzige europäische Unternehmen, das Werbungtreibenden paneuropäische Onlinevideo-Kampagnen in markensicheren Premiumumfeldern bieten kann."

Auch Malte Andreasson zeigte sich zufrieden. "Dieser Schritt erlaubt es uns, die Umsetzung unserer Strategie zu beschleunigen und unsere Präsenz in Skandinavien auszubauen", sagte er. "Wir werden weiterhin im besten Interesse unserer YouTuber, Partner und Werbekunden arbeiten. Deswegen sind wir froh, dass die RTL Group unsere Zukunftsvision teilt."

