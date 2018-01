Egli gibt ihr Schauspiel-Debüt bei "Sturm der Liebe"

© ARD/Christof Arnold

Die Schlagersängerin Beatrice Egli wird Anfang Februar in mehreren Folgen von "Sturm der Liebe" zu sehen sein - es ist das erste Mal, dass sie als Schauspielerin vor der Kamera steht. Anlass ist die Winterhochzeit in der ARD-Telenovela.



08.01.2018 - 11:48 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 11:48 Uhr

Wenn bei "Sturm der Liebe" die Winterhochzeit ansteht, dann wird der Cast der erfolgreichen ARD-Telenovela prominente Unterstützung bekommen. Wie die ARD jetzt angekündigt hat, übernimmt Schlagersängerin Beatrice Egli eine Gastrolle in der Serie. Ab Folge 2861, die voraussichtlich am 6. Februar ausgestrahlt wird, ist die gebürtige Schweizerin erstmals in "Sturm der Liebe" zu sehen.

Verstellen muss sich Egli nicht, immerhin spielt sie drei Folgen lang sich selbst. Christoph Saalfeld (Dieter Bach) engagiert die Sängerin als Überraschung für seine Braut Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) - denn zu ihrem Lied haben die beiden zum ersten Mal gemeinsam getanzt.

"Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Serie über so viele Jahre derart erfolgreich ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier dabei sein darf", so Beatrice Egli über ihr Engagement. Für sie ist es übrigens eine Premiere: "Es ist das erste Mal, dass ich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin vor der Kamera stehe. Das ist eine wunderbare Herausforderung."

