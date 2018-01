"Krautreporter" geht mit neuer Chefredaktion ins Jahr

© Krautreporter/Martin Gommel

Theresa Bäuerlein und Rico Grimm sind neue Chefredakteure von "Krautreporter" und folgen auf Alexander von Streit, der dem Online-Magazin jedoch als Herausgeber erhalten bleibt. Auch seine Nachfolger sind von Beginn an dabei.



08.01.2018 - 15:28 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 15:28 Uhr

Mehr als drei Jahre nach dem Start stellt sich das "Krautreporter"-Team an der Spitze personell neu auf. Seit Jahresbeginn fungieren Theresa Bäuerlein und Rico Grimm als Chefredakteure des Online-Magazins. Im Gegenzug arbeitet Gründungs-Chefredakteur Alexander von Streit fortan als Herausgeber. Er ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzender der "Krautreporter"-Genossenschaft. Darüber hinaus ist Maren Schröder neue Leiterin des Mitglieder-Marketings.

Bäuerlein und Grimm gehören zum Gründungsteam von "Krautreporter", sind also mit dem Umfeld bestens vertraut. “Was KR besonders macht, ist die Nähe zu unseren Mitgliedern und Lesern, Augenhöhe und Vertrauen. Diese Beziehung ist wichtig, weil sie dem Misstrauen gegenüber Medien entgegenwirkt", sagt Theresa Bäuerlein. Am engen Draht zu den Lesern soll sich auch in Zukunft nichts ändern. "Gemeinsam mit unseren Mitgliedern machen wir KR zum hilfreichsten Anlaufpunkt, wenn man verstehen will, was in der wilden Welt da draußen passiert", so Rico Grimm.

Herausgeber Alexander von Streit: “Theresa Bäuerlein und Rico Grimm haben Krautreporter von Anfang an prägend mitgestaltet. Ich freue mich sehr, dass sie nun noch mehr Verantwortung für unser Online-Magazin übernehmen." Genossenschafts-Vorstand Sebastian Esser, zeigte sich derweil mit dem bislang Erreichten zufrieden. "Ich bin stolz, dass wir in drei Jahren einen gesunden, schnell wachsenden Verlag geschaffen haben. Das Geschäftsmodell von 'Krautreporter' basiert auf dem Vertrauen unserer Mitglieder."

Genaue Zahlen nennt "Krautreporter" bislang nicht, doch eigenen Angaben zufolge ist es im vergangenen Jahr gelungen, die Zahl der Mitglieder knapp zu verdoppeln. Im Zuge dessen wurden auch zusätzliche Reporter eingestellt. Gleichzeitig macht die Genossenschaft, die das Magazin inzwischen trägt und herausgibt, Gewinn. Auch für 2018 erwarten die Verantwortlichen ein "weiter starkes Wachstum".

