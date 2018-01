Unterhaltung, Info, Sport: Die Fernsehpreis-Nominierungen

© DFP

Die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis in den non-fiktionalen Kategorien stehen fest - insbesondere im Unterhaltungsbereich setzte die Jury auf viel Bewährtes. Im Info-Bereich mischen aber auch RTL II und ProSieben mit.



Nachdem kurz vor Weihnachten die Nominierungen in den fiktionalen Kategorien des Deutschen Fernsehpreises bekanntgegeben wurden, steht nun auch fest, wer sich Hoffnungen auf eine Auszeichnungen in den Bereichen Information, Unterhaltung und Sport machen kann. Luke Mockridge ist sogar gleich doppelt nominiert: Er tritt in der Kategorie "Beste Moderation / Einzelleistung Unterhaltung" gegen Michael Kessler und die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich an und ist gleichzeitig mit seiner Sat.1-Show "Luke! Die Woche und ich" als "Beste Unterhaltung Late Night" nominiert. Hier bekommt er es mit Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" und der "Pierre M. Krause Show" zu tun.

In der Kategorie "Beste Unterhaltung Primetime" gehen derweil gleich zwei Talpa-Produktionen ins Rennen: Sowohl der Vox-Erfolg "Sing meinen Song" als auch die bei ProSieben und Sat.1 ausgestrahlte Castingshow "The Voice of Germany" sind nominiert - beide Formate sind inzwischen zu Dauerbrennern geworden. Die beiden Formate treten gegen die RTL-Show "Ninja Warrior Germany" an, die ebenfalls schon vor einem Jahr nominiert war. Wirklich viel Neues scheint die Jury also nicht gefunden zu haben. Mit "extra 3" und der "heute-show" sind zudem auch in der Kategorie "Beste Comedy" zwei bewährte Formate dabei. Als drittes Format kann die von der bildundtonfabrik produzierte ARD-Sketchcomedy "Kroymann" auf einen Fernsehpreis hoffen.

Bei den Nominierten im Bereich Factual Entertainment handelt es sich um das Vox-Format "Kitchen Impossible", die WDR-Feuerwehrdoku "Feuer und Flamme" und die Kika-Sendung "Dein Song". Zudem wird 2018 erstmals die beste gestalterische Leistung in der Unterhaltung geehrt - auch hier findet sich das Dschungelcamp noch einmal wieder, weil Micky Beisenherz, Jens Oliver Haas und Jörg Uebber als Autoren von "Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!" nominiert sind. Sie treten gegen Mark Achterberg an, der für seine Regie bei "Let's dance" und im Finale von "Germany's next Topmodel" im Rennen ist, sowie Ralf Kamin und Christian Bender, denen der Fernsehpreis für ihren Schnitt von "The Taste" winkt.

Im Informationsbereich sind Dunja Hayali, Caren Miosga und Marietta Slomka für die Beste Moderation nominiert worden. Als "Beste Information" findet sich neben den öffentlich-rechtlichen Formaten "Fahrbereitschaft" und "Volksvertreter" auch ein RTL-II-Format unter den Nominierten - und zwar "Endlich Klartext! - Der große RTL-II-Politiker-Check" mit dem Comedian Abdelkarim. Im Infotainment-Bereich wurde derweil das ProSieben-Format "Uncovered" mit Thilo Mischke bedacht. Dazu kommen "Panorama - Die Show" und die "Terra X"-Reihe "Der große Anfang - 500 Jahre Reformation". In der Kategorie "Beste Sportsendung" hoffen derweil Sport1 für die Berichterstattung zur Eishockey-WM, das langjährige RTL-Formel-1-Duo Florian König und Niki Lauda sowie das Eurosport-Doppel Matthias Stach und Boris Becker auf einen Preis.

"2017 war ein Jahr großer Umbrüche, und vieles Sichergeglaubtes ist in Bewegung geraten. Gerade dann braucht es im Fernsehen Programme und Protagonisten mit Haltung, die Klartext reden, Positionen jenseits des Politikbetriebs vermitteln und Tiefenanalysen zu den zentralen politischen und gesellschaftlichen Fragen liefern", sagte der Jury-Vorsitzende Lutz Carstens. "Ein hoher Anspruch, dem die Nominierten des Fernsehjahres 2017 im Bereich Information mehr als gerecht geworden sind. In Unterhaltung und Comedy präsentierten sich die klassischen Formate wie auch ihre Protagonisten in absoluter Hochform und sorgten für wunderbare Fernseherlebnisse, starke Kommentatoren-Teams im Sport für Momente zum Mitfiebern."

Im maßgeblichen Vergleich der Werkkategorien nach Sendern gehen je vier Nennungen an die ARD, das ZDF und die Dritten, gefolgt von RTL mit drei Nominierungen, ProSieben, Sat.1 und Vox mit jeweils zwei Nennungen. Arte, Eurosport, Kika, RTL II, Sport1 und ZDFneo erhalten je eine Nominierung. Die Preisverleihung findet am 26. Januar statt - dann kehrt der Deutsche Fernsehpreis übrigens wieder nach Köln zurück, wo erneut Barbara Schöneberger durch den Abend führen wird. Darüber hinaus vergeben die Stifter dann auch noch den Ehrenpreis.

