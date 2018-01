Sky richtet Pop-Up-Sender für Valentinstag ein

© Sky

Der Pay-TV-Sender Sky möchte den Valentinstag nicht nur einen Tag zelebrieren, sondern eine ganze Woche. Dafür wurde nun der Pop-Up-Kanal Sky Cinema in Love angekündigt, auf dem Liebesfilme der letzten Jahrzehnte gezeigt werden sollen.



10.01.2018

Für all diejenigen, die nicht genug vom Tag der Liebenden und Romanzen bekommen, kündigt Sky den Pop-Up-Sender Sky Cinema in Love an, der im Vorfeld des Valentinstags an den Start geht. Von Donnerstag, den 8. Februar bis Mittwoch, den 14. Februar widmet sich der Pay-TV-Sender, der in dieser Zeit Sky Cinema Emotion ersetzt, knapp 50 verschiedenen Liebesfilmen vergangener Jahre. Neben der linearen Ausstrahlung sind die Filme wie immer auch auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar.

Mit im Programm sind Blockbuster wie etwa "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" , in dem Jamie Dornan als Mr. Grey die Gemüter der Frauen erhitzt, oder das Märchen-Musical "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson sowie "Ein ganzes halbes Jahr" mit "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke. Am Valentinstag selbst feiert indes "A United Kingdom - Ihre Liebe verändert die Welt" seine TV-Premiere. In dem Drama nach wahren Begebenheiten gehen ein afrikanischer Prinz und eine Britin in den 40er-Jahren für ihre Liebe über alle Grenzen.

Die etwas anderen Romanzen stehen ebenfalls auf dem Ablaufplan: Im preisgekrönten "My Week with Marilyn" kommt Eddie Redmayne als Filmstudent der großen Marilyn Monroe sehr nahe, überzeugend verkörpert von Michelle Williams, die dafür auch mit einer Oscarnominierung belohnt wurde. Vervollständigt wird die Woche der Liebesfilme von deutschen Romantik-Filmen wie "SMS für Dich" mit Karoline Herfurth, "What a Man" mit Matthias Schweighöfer und Elyas M'Barek sowie "Der Koch" mit Jessica Schwarz.

Die Primetime-Filme im Überblick:

Donnerstag, 8. Februar:

20:15 Uhr: "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe"

22:15 Uhr: "Die nackte Wahrheit"

Freitag, 9. Februar:

20:15 Uhr: "Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht"

22:15 Uhr: "The Choice - Bis zum letzten Tag"

Samstag, 10. Februar:

20:15 Uhr: "SMS für Dich"

22:10 Uhr: "P.S. Ich liebe Dich"

Sonntag, 11. Februar:

20:15 Uhr: "Die Schöne und das Biest"

22:15 Uhr: "Was Frauen wollen"

Montag, 12. Februar:

20:15 Uhr: "Hitch - Der Date Doktor"

22:15 Uhr: "Umständlich verliebt"

Dienstag, 13. Februar:

20:15 Uhr: "Manhatten Love Story"

22:05 Uhr: "Darf ich bitten?"

Mittwoch, 14. Februar:

20:15 Uhr: "A United Kingdom - Ihre Liebe veränderte die Welt"

22:10 Uhr: "Ein ganzes halbes Jahr"

Sky Cinema in Love reiht sich damit ein in die lange Riege der hauseigenen Pop-Up-Sender. Bereits on air waren unter anderem Sky Cinema Bourne, Sky Animation, Sky Cinema Fast & Furious, Sky Disney Prinzessinen, Sky Cinema Harry Potter und Sky Cinema Star Wars.

