RTL II zeigt "Game of Thrones" zusammen mit "Taboo"

© Helen Sloan/HBO

Die siebte Staffel von "Game of Thrones" wird im Februar den Weg ins Feee-TV schaffen. RTL II zeigt die neuen Folgen erneut am Samstagabend und schiebt mit "Taboo" gleich noch einen Serien-Neustart hinterher. Darin spielt Tom Hardy die Hauptrolle.



10.01.2018 - 15:26 Uhr von Alexander Krei 10.01.2018 - 15:26 Uhr

Während die finale Staffel von "Game of Thrones" erst 2019 den Weg ins Fernsehen schaffen wird, steht bei RTL II nun zunächst die Ausstrahlung der siebten Staffel auf dem Plan. Wie schon im vorigen Jahr wird der Sender die Serie auch diesmal wieder am Samstagabend ausstrahlen. Los geht es am 10. Februar um 20:15 Uhr. In den ersten drei Wochen läuft "Game of Thrones" in Doppelfolgen, das Staffel-Finale folgt schließlich am 3. März.

RTL II zeigt "Game of Thrones" zusammen mit der neuen BBC-Dramaserie "Taboo" mit Tom Hardy, in der die Zuschauer ins finstere London des 19. Jahrhunderts entführt werden. Hardy spielt den totgeglaubten James Keziah Delaney, der anlässlich der Beerdigung seines Vaters in die Heimat zurückkehrt. Delaney weigert sich, das frisch geerbte Familiengrundstück an die Ostindien Kompanie zu verkaufen und will stattdessen den heimischen Betrieb zu einem eigenen Reederei-Imperium ausbauen. Das bringt ihn zwischen die Fronten der konkurrierenden Weltmächte Amerika und Großbritannien.

Insgesamt umfasst die erste Staffel acht Folgen. Am 10. und 17. Februar strahlt RTL II ab 22:15 Uhr jeweils drei Folgen am Stück aus, ehe am 24. Februar noch einmal ein Doppelpack folgt. Neben Tom Hardy ist in der Serie unter anderem Franka Potente als Bordellinhaberin Helga zu sehen - und auch fünf Darsteller aus "Game Of Thrones" sind im Cast, darunter Oona Chaplin als Zilpha.

Teilen