"Chambers": Netflix gibt Organ-Horror in Auftrag

© Netflix

Zu den ersten Serienbestellungen des Jahres gehört nun auch das übernatürliche Drama "Chambers". In der von Netflix georderten Horrorserie entwickelt eine Organspender-Empfängerin plötzlich komische Merkmale und Eigenheiten.



11.01.2018 - 14:46 Uhr von Kevin Hennings 11.01.2018 - 14:46 Uhr

Mit der frisch georderten Horrorserie "Chambers" könnte Netflix jedem Organspende-Empfänger ein mulmiges Gefühl verpassen: In der von Leah Rachel ("Boys I Used to Babysit") konzipierten Geschichte geht es nämlich darum, dass ein neu verpflanztes Herz die Eigenschaften seines ursprünglichen Besitzers mit in den nächsten Körper nimmt. Diese sind eher unheilvoller Natur und sorgen dafür, dass die Empfängerin nachforschen muss, was es mit diesem Herzen auf sich hat und wie sie ihr eigenes Schicksal verhindern kann.

Erzählt werden soll diese Geschichte, die von Showrunnerin Akela Cooper ("Marvel's Luke Cage"), getragen wird, in zunächst zehn Folgen. Weiter wird Stephen Gaghan ("Syriana") mit seiner Produktionsfirma Super Emotional in die Rolle des Executive Producer treten. Super Deluxe von Turner fungiert als Studio. Wann genau "Chamber" bei Netflix zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Aktuell wird jedoch mit einem Serien-Start im kommenden Jahr gerechnet.

Teilen