Telekom sichert sich die US-Serie "Get Shorty"

Nachdem EntertainTV-Kunden bereits in den Genuss von US-Serien wie "The Handmaid's Tale" gekommen sind, kündigt die Telekom nun an, auch "Get Shorty" ins Portfolio mit aufzunehmen. Ab Februar steht die Epix-Serie zum Abruf bereit.



12.01.2018 - 16:38 Uhr von Kevin Hennings 12.01.2018 - 16:38 Uhr

Das EntertainTV-Programm von der Telekom bekommt Zuwachs: Nachdem bereits Top-Serien wie "The Handmaid's Tale", "Cardinal" und "Valkyrien" für das eigene Portfolio gewonnen werden konnten, kommt nun auch "Get Shorty" dazu. Das zehnteilige Kartell-Drama, das auf dem gleichnamigen Roman von Elmore Leonard basiert, ging letztes Jahr beim amerikanischen Sender Epix an den Start, der auch die Serie "Berlin Station" in Auftrag gab.

Hierzulande wird "Get Shorty" ab dem 1. Februar nun also bei der Telekom mit Original-Ton-Option abrufbar sein. Zum Start werden drei Folgen auf einen Schlag veröffentlicht, die weiteren erscheinen im Wochentakt. Eine zweite Staffel wurde in den USA übrigens bereits bestellt.

Die Serie dreht sich um Chris O'Dowd ("The IT-Crowd") und Ray Romano ("Everybody Loves Raymond"). Ersterer spielt einen Mann, der sich für ein Kartell um die schmutzige Arbeit kümmert. Für seine Tochter Emma möchte er diesem Job jedoch entfliehen und ins ehrliche Leben zurückkehren. Dabei helfen soll ihm der abgehalfterte Filmproduzent Rick Moreweather, verkörpert von Romano. Dieser soll ihm den Einstieg in die Produzentenszene Hollywoods ermöglichen. Was Miles nicht bedenkt: Filme sind eine hervorragende Möglichkeit, Geld zu waschen. Statt auszusteigen, bringt der Geläuterte aus Versehen noch mehr Verbrechen mit sich ins Showbusiness. .

