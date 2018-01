Nach langer Pause: "Dittsche"-Rückkehr steht bevor

© WDR/Beba Franziska Lindhorst

Im Mai vergangenen Jahres sendete das WDR Fernsehen die bislang letzte neue Folge von "Dittsche". Nach fast einjähriger Pause soll Olli Dittrich nun aber wieder in den Eppendorfer Imbiss einkehren und sich noch im Frühjahr im TV zurückmelden.



13.01.2018 - 11:50 Uhr von Marcel Pohlig 13.01.2018 - 11:50 Uhr

Zwar war Olli Dittrich vor Weihnachten noch mit der letzten Ausgabe seines "TV-Zyklus" auf Sendung und schlüpfte dafür in die Rolle der Schlagersängerin Trixie Dörfel. In seiner Paraderolle Dittsche war Dittrich aber schon länger nicht mehr zu sehen. Zuletzt liefen im Mai vergangenen Jahres neue Folgen am späten Freitagabend im WDR Fernsehen. Nun rückt ein Wiedersehen aber offensichtlich näher.

Laut den Kollegen von "new business" beenden Olli Dittrich und das WDR Fernsehen die "Dittsche"-freie Zeit bereits in absehbarer Zeit. Im Frühjahr wird Dittrich demnach wieder den Bademantel rausholen und in seinen Hamburger Stamm-Imbiss einkehren. Laut "new business", das sich in der kommenden Ausgabe auf den Westdeutschen Rundfunk beruft, ist eine Rückkehr von "Dittsche" derzeit für April vorgesehen.

