Amazon bindet "Catastrophe"-Macherin exklusiv an sich

16.01.2018 - 16:53 Uhr von Uwe Mantel 16.01.2018 - 16:53 Uhr

Die Amazon Studios haben einen exklusiven Zweijahresvertrag mit Sharon Horgan abgeschlossen, die als Autorin und Schöpferin nicht nur hinter der sehr sehenswerten britischen Comedy "Catastrophe" steht, sondern in der sie auch noch als Hauptdarstellerin zu sehen ist. Zusätzlich zu diesem persönlichen Vertrag wurde auch noch ein First-Look-Deal mit der Produktionsfirma Merman abgeschlossen, die Horgan gemeinsam mit Clelia Mountford gegründet hat.

Die Amazon Studios haben somit Erstzugriffsrechte auf alle Merman-Konzepte, in die Horgan involviert ist, sowie Remake-Rechte an allen Merman-Produktionen. Merman war vor deri Jahren gegründet worden. Zu den Projekten gehören etwa "Catastrophe", "Motherland", "Bliss", "Divorce" mit Sarah Jessica Parker" und "Todd Margaret" mit David Cross und Will Arnett.

