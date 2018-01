Syfy zeigt neue Serie der "Stargate"-Macher weltweit

© Syfy

In Utah haben heute die Dreharbeiten für die neue Serie "The Outpost" für das amerikanische Syfy begonnen. NBC Universal zeigt die Serie auch in Deutschland und weiteren Ländern auf den lokalen Syfy-Sendern.



16.01.2018 - 17:13 Uhr von Uwe Mantel 16.01.2018 - 17:13 Uhr

NBC Universal International Networks hat die Rechte an der neuen Serie "The Outpost", die das amerikanische Syfy ab heute in Utah produzieren lässt, auch für die Syfy-Sender außerhalb der USA erworben. Die insgesamt zehn Folgen der ersten Staffel werden somit voraussichltich Ende des Jahres unter anderem auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, Lateinamerika, Polen, den Balkanstaaten, Afrika und Australien bei Syfy zu sehen sein.

Ausführende Produzenten der neuen Serie sind Dean Devlin, Co-Autor und Produzent des Films "Stargate" aus dem Jahr 1994, und Jonathan Glassner, Showrunner und Executive Producer der Serie "Stargate SG-1". Im Mittelpunkt der Fantasy-Abenteuer-Serie steht Talon (Jessica Green), einzige Überlebende eines Stammes namens "Blackbloods". Einige Jahre nachdem ihr gesamtes Dorf von einer Horde brutaler Söldner zerstört wurde, reist Talon auf der Suche nach den Mördern ihrer Familie zu einer gesetzlosen Festung am Rande der Zivilisation. Auf dem Weg zu diesem Außenposten entdeckt Talon, dass sie eine mysteriöse übernatürliche Kraft besitzt, die sie zu kontrollieren erlernen muss, um sich selbst und die Welt vor einem fanatischen religiösen Gewaltherrscher zu retten.

Zum Cast gehören neben Jessica Green noch Jake Stormoen, Andrew Howard, Anand Desai-Barochia, Robyn Malcolm und Kristian Nairn. Neben Devlin und Glassner stehen hinter "The Outpost" als ausführende Produzenten Marc Roskin und Rachel Olschan-Wilson von Electric Entertainment sowie Jason Faller und Kynan Griffin von Arrowstorm Entertainment, die auch für die "Mythica"-Filmreihe verantwortlich waren. Die Serie wird von Jennifer Griffin von Arrowstorm Entertainment produziert und das Konzept stammt von Kynan Griffin und Jason Faller.

"Als der Sender für Science Fiction ist Syfy das perfekte Zuhause für diese einzigartige Fantasy- Abenteuer-Serie", kommentiert Steve Patscheck, EVP Global Programming, NBCU International Networks. "Wir freuen uns darauf, 'The Outpost' den Syfy-Fans weltweit als TV-Premiere zeigen zu können, und damit auch die Marke weiter als erstklassige Plattform für leidenschaftliche Science- Fiction Fans zu etablieren."

