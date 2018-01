Universal Channel wartet mit Neuem aus Chicago auf

© Universal Channel

Für Abonnenten des Universal Channel gibt es ab März Nachschub zweier Serien des Chicago-Franchises: Dann steht die sechste Staffel von "Chicago Fire" ebenso auf dem Programm wie die dritte Runde von "Chicago Med".



17.01.2018 - 16:37 Uhr von Uwe Mantel 17.01.2018 - 16:37 Uhr

Der Pay-TV-Sender Universal Channel setzt ab dem 19. März mittwochs auf den Chicago-Doppelpack: Immer um 21 Uhr wird dann wöchentlich eine neue Folge von "Chicago Fire" zu sehen sein, im Anschluss um 21:45 Uhr steht die neue Staffel von "Chicago Med" auf dem Programm. Wie üblich bietet der Universal Channel die Serien nicht nur in der deutschen Snychronisation, sondern wahlweise auch im Originalton an.

"Chicago Fire" setzt direkt am dramatischen Cliffhanger von Staffel 5 ein: Chief Boden (Eamonn Walker) muss eine schwere Entscheidung treffen, die das Leben seiner Crew im Flammeninferno des Lagerhauses gefährdet. Mouch (Christian Stolte) und Casey können bewusstlos geborgen werden und auch Herrmann (David Eigenberg) erleidet schwere Verletzungen. Während sich die Teammitglieder wieder zurück ins Leben kämpfen, macht Severide (Taylor Kinney) nach Annas Tod wieder die Frauenwelt von Chicago unsicher. Doch dann begegnet er Bretts (Kara Killmer) Kindheitsfreundin Hope (Gaststar Eloise Mumford).

In "Chicago Med" hängt das Leben von Dr. Charles (Oliver Platt) zu Beginn von Staffel 3 am seidenen Faden, nachdem er im Staffelfinale von einem Ex-Patienten angeschossen wurde. Dr. Halstead versucht unterdessen seinen Job als Oberarzt mit der Beziehung zu Natalie (Torrey DeVitto) unter einen Hut zu bringen. In der Herzchirurgie muss es Dr. Connor Rhodes (Colin Donnell) mit Konkurrentin Dr. Ava Bekker (Norma Kuhling) aufnehmen.

Teilen