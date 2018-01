Pompeo bleibt: Zukunft von "Grey's Anatomy" gesichert

© ABC

17.01.2018 - 18:35 Uhr von Uwe Mantel 17.01.2018 - 18:35 Uhr

Ellen Pompeo hat ihren Vertrag mit ABC Studios um weitere zwei Jahre verlängert, wie mehrere US-Branchendienste übereinstimmend berichtet. Auch wenn die offizielle Verlängerung der Serie über die aktuelle Staffel hinaus noch aussteht, besteht somit kein Zweifel mehr daran, dass es weiter gehen wird - zumal die Serie sich für ABC als Fels in der Brandung erwiesen hat.

Während auf breiter Front die Zuschauerzahlen der Networks in den USA deutlich abbröckeln, kommt der Dauerbrenner "Grey's Anatomy" weiterhin stabil auf sehr gute Quoten. Und während die anderen Shonda-Rhimes-Produktionen "Scandal" und "How to get away with Murder" der Serie am Donnerstag zwischenzeitlich etwas die Schau gestohlen haben, ist "Grey's Anatomy" inzwischen längst wieder das stärkste Pferd in Shonda Rhimes' Stall. Auch hierzulande bleibt "Grey's Anatomy" für ProSieben eine der wenigen verlässlichen Garanten für zumindest ordentliche Quoten. Im Schnitt kam die vergangene Staffel auf 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ellen Pompeo, die in der Serie die titelgebende Meredith Grey spielt, war also offensichtlich in einer sehr guten Verhandlungsposition - und die ABC Studios haben sich die Vertragsverlängerung nun auch einiges kosten lassen. Pompeo taucht künftig auch auf der ohnehin schon sehr stattlichen Liste der Producer auf und wird zugleich beim noch namenlosen Feuerwehr-Spinoff von "Grey's Anatomy" als Executive Producer fungieren, was ihr auch eine finanzielle Beteiligung an der Serie verschafft. Für "Grey's Anatomy" erhält sie künftig den Berichten zufolge das stattliche Salär von 575.000 US-Dollar pro Folge, was sie zur bestbezahlten Schauspielerin in einer Drama-Serie macht. Im Sitcom-Bereich wird sie allerdings noch von Kaley Cuoco überboten, die 900.000 Dollar pro Folge einstreicht.

