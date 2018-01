Jenke von Wilmsdorff setzt im Februar "Kopfgeld" aus

© MG RTL D / Sony Pictures

Die neue Action-Reality-Show "Kopfgeld", in der fünf Kandidaten um insgesamt 100.001 Euro kämpfen, feiert im Februar bei RTL im Anschluss an "The Big Bounce" ihre Premiere. Wenige Tage vorher gibt's auch ein Wiedersehen mit "Take me out"



18.01.2018 - 15:56 Uhr von Uwe Mantel 18.01.2018 - 15:56 Uhr

Am Freitag, 16. Dezember wird's abenteuerlich: Jenke von Wilmsdorff präsentiert an diesem Abend die erste von zwei Folgen der neuen Action-Reality-Gameshohw "Kopfgeld". Die Sendung läuft um 22:15 Uhr im Anschluss an die Trampolin-Show "The Big Bounce". Das Besondere: In "Kopfgeld" spielen die fünf Kandidaten nicht gegen-, sondern miteinander.

Sie brechen in der rumänischen Wildnis fernab der Zivilisation zu einer zweitägigen Abenteuerreise auf. Es gilt abenteuerliche Schluchten, Wälder, Wasserläufe ebenso zu überwinden wie steile Anhöhen und physische Hindernisse. Nur wenn alle fünf gemeinsam das Ziel erreichen, winkt der volle Gewinn in Höhe von 100.001 Euro. Je weniger ankommen, desto stärker sinkt der Gewinn.

Dabei ist auf jeden Kandidaten ein unterschiedlich hohes "Kopfgeld" ausgesetzt: Der in einem Fitness-Check ermittelte fitteste Kandidat ist nämlich nur 1 Euro wert, der Schwächste des Teams hingegen satte 50.000 Euro. Schafft das Team es nicht, ihn mit ins Ziel zu bringen, fehlt also direkt die Hälfte der Gewinnsumme. Die Kandidaten können sich darüber hinaus auch Hilfe kaufen, um Challenges zu meistern - was dann aber wiederum das eigene Kopfgeld und somit den Gewinn der gesamten Gruppe schmälert. Produziert wird das Format von Sony Pictures FFP.

Schon am Wochenende zuvor beginnt Ralf Schmitz wieder mit der Kuppelei von Singles: Am Samstag, 10. Februar läuft um 22:30 Uhr im Anschluss an "DSDS" die erste von sechs neuen Folgen "Take me out". Darin stellt sich ein Mann wieder 30 Single-Damen. Über drei Runden muss er die Frauen von seinem Typ überzeugen. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Frauen übrig, ist der Mann am Drücker und darf zwei Favoritinnen auswählen, denen er eine entscheidende Frage stellen darf, um sich danach für eine der beiden zu entscheiden.

