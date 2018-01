NRW gibt deutlich mehr Geld für Film- & Medienförderung

© Film und Medien NRW

Das Land Nordrhein-Westfalen stockt die Landesmittel für die Film- und Medienstiftung NRW um 2,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr auf - so viel gab's noch nie seit Gründung der Film- und Medienstiftung im Jahr 1991.



18.01.2018 - 16:06 Uhr von Uwe Mantel 18.01.2018 - 16:06 Uhr

Im Haushaltsjahr 2018 wird das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt 14,45 Millionen Euro an die Film- und Medienstiftung überweisen, ein sattes Plus von 2,5 Millionen Euro im Vergleich zum vergangenen Jahr und insgesamt auch die höchste Landesbeteiligung seit Gründung der Stiftung im Jahr 1991. Die Landesmittel fließen zum Einen in die klassische Film- und Fernsehförderung, zudem soll die Förderung für die wachsende Games-Branche, Webvideo und crossmediale Inhalte ausgebaut werden und mehr Geld für die Förderung hochwertiger Serien zur Verfügung gestellt werden.

Der im vergangenen Jahr neu gewählte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erklärt dazu: "Wir wollen, dass die Film- und Medienstiftung NRW ihre hervorragende Arbeit in Zukunft noch besser fortführen kann. Deshalb freue ich mich, dass wir mit den zusätzlichen Landesmitteln die Kürzungen der Vorjahre revidieren und die Stiftung finanziell stärken können. Damit fördern wir nicht nur die Film- und Medienstiftung, sondern den gesamten Medienstandort Nordrhein-Westfalen."

Die Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW, Petra Müller, ergänzt: "Eine großartige Entscheidung zum Jahresauftakt! Diese Erhöhung gibt Rückenwind und neuen Schwung für das Film- und Medienland und bestätigt den Kurs der Film- und Medienstiftung NRW. Wir danken dem Land, freuen uns sehr für die Filmstiftung, vor allem aber für die Produzenten, die Kreativen und den gesamten Film- und Medienstandort NRW."

Teilen