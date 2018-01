Costa-Zahn geht vom UFA Lab zu Endemol Shine Beyond

© Endemol Shine

Kristian Costa-Zahn verlässt nach elf Jahren das UFA Lab und heuert als Director Creation & Innovation bei Endemol Shine Beyond an. Für UFA Lab realisiert er u.a. das vielfach ausgezeichnete "Dina-Foxx"-Projekt und diverse Formate für funk, Vice, YouTube und diverse Marken



Das UFA Lab verliert seinen bisherigen Head of Creation Kristian Costa-Zahn an Endemol Shine Beyond, wo er das Team um Geschäftsführer Michael Kollatschny als Director Creation & Innovation verstärkt. Costa-Zahn heimste während seiner Zeit beim UFA Lab zahlreiche Preise ein, darunter den International Emmy für den interaktiven ZDF-Krimi "Wer rettet Dina Foxx?". Zudem realisierte er unter anderem für funk das Facebook-Format "Jäger & Sammler" und die Minecraft-Serie "Antarktika", den ersten "begehbaren" Virtual-Reality-Film "Ein ganzes Leben" und Content für den gemeinsam mit Vice betriebenen YouTube-Channel "Munchies". Auch für diverse Marken wie Smart, Sennheiser oder die Telekom setzte er Projekte um.

Kristian Costa-Zahn: "Ich freue mich sehr zukünftig bei Endemol Shine Beyond mit einem Team zusammenzuarbeiten, das so stark in Content-Marketing und Branded Entertainment ist. Gleichzeitig werden wir die Entwicklung und Produktion von Digital Originals für YouTube, Facebook, Instagram etc. vorantreiben - ein Schwerpunkt werden auch fiktionale Formate sein. Außerdem werden wir die Aktivitäten rund um Virtual und Augmented Reality bei der Beyond verstärken."

Michael Kollatschny: "Kristian gehört zu den Pionieren in der Kreation und Produktion von Inhalten jenseits des klassischen TVs. Er denkt und entwickelt seit Jahren plattformübergreifend und wird unser Beyond-Team perfekt ergänzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm." Unter Kollatschnys Leitung hat Endemol Shine Beyond im vergangenen Jahr Kunden wie Aldi Süd, Otto und American Express gewonnen. Aktuell produziert das Unternehmen "Coke TV" für Coca Cola, aber auch klassischen Fernseh-Content mit "Woozle Goozle" für Super RTL und "Best Buddies" für Nitro.

