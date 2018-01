Discovery strafft in Deutschland die Führungsstrukturen

© Discovery

Mit einer gestrafften Struktur und neuen Verantwortlichkeiten auf der zweiten Führungsebene will Discovery Networks Deutschland die Veränderungen in der internationalen Organisation des Konzerns umsetzen. Dabei kommt es zu zwei Abschieden.



23.01.2018 - 14:46 Uhr von Alexander Krei 23.01.2018 - 14:46 Uhr

Discovery Communications hat sich schlankere Strukturen verordnet und setzt dieses Vorhaben nun auch in Deutschland durch eine gestraffte Struktur und neue Verantwortlichkeiten auf zweiter Führungsbene um. Im Zuge dessen übernimmt der stellvertretende Geschäftsführer von Discovery Networks Deutschland, Alberto Horta, die Position des Vice President Commercial Development und verantwortet damit die Bereiche Distribution Sales, Business Development, Sales Services, Business Solutions und Commercial Controlling.

Markus Spangler, der 2016 zum Unternehmen kam und im Bereich Ad Sales diverse Projekte verantwortete, übernimmt in der Fuktion des Senior Director Ad Sales den kompletten Werbezeitenverkauf auf allen Plattformen. Eike Immisch, Director Marketing und seit über zwölf Jahren für Discovery tätig, wird als neuer Senior Director Marketing & Communications das B2B- und B2C-Marketing, die On-Air-Promotion sowie Presse und Kommunikation verantworten. Spangler und Immisch zählen zudem ab sofort zum lokalen Management-Team, sie und Horta berichten an Susanne Aigner-Drews.

"Ich freue mich, entscheidende Aufgaben in unserem Unternehmen auch zukünftig in den Händen erfolgreicher und erfahrener Managementkollegen aus unserem Haus zu wissen", sagte die Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland und bedankte sich zugleich bei Peter Wunner und Peter Dangel, die das Haus im Gegenzug verlassen werden. Wunner war bisher als Vice President Marketing & Communications tätig und geht nach über elf Jahren. Bis Ende Mai wird er Discovery noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Dangel kam 2015 zu Discovery und arbeitete seither als Vice President Ad Sales & Client Services.

