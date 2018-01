Neuer Chefarzt tritt seinen Dienst in der Sachsenklinik an

© MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Von der kommenden Woche an gibt es ein neues Gesicht bei "In aller Freundschaft": Schauspieler Julian Weigend wird künftig als Chefarzt in der ARD-Serie zu sehen sein. Für die Produktion steht er schon seit Oktober vor der Kamera.



24.01.2018 - 10:46 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 10:46 Uhr

Gerade erst war die 800. Folge von "In aller Freundschaft" im Ersten zu sehen, da steht ein Neuzugang in den Startlöchern. Von der kommenden Woche an wird der Schauspieler Julian Weigend als neuer Chefarzt in dem Dauerbrenner zu sehen sein. Der Österreicher verkörpert den sportlichen, souveränen und beruflich erfolgreichen Arzt für Plastische und Unfallchirurgie Dr. Kai Hoffmann.

"Seit Oktober drehe ich im Team von 'In aller Freundschaft' und ich freue mich, dass ich die Rolle des Dr. Kai Hoffmann verkörpern darf und mit ganz wunderbaren Kollegen zusammenarbeite", so Weigend. "Ich bin gespannt, welche Geschichten sich um den neuen Chefarzt der Sachsenklinik entwickeln werden. Begeistert bin ich von der Betreuung am Set. Wir werden von Fachkräften detailliert zu medizinischen Handgriffen geschult. Das ist ein ganz entscheidender und enorm wichtiger Faktor um die Rolle des Chefarztes souverän, authentisch und sicher zu spielen."

Julian Weigend ist in Graz geboren und lebt in Berlin. Bekannt wurde er dem Fernsehpublikum als Kommissar Thomas Hunger an der Seite von Götz George in der Krimireihe "Schimanski". Danach folgten zahlreiche Rollen im Fernsehen und im Kino, darunter als Rechtsmediziner in der Sat.1-Serie "R.I.S.", neben Moritz Bleibtreu in "Lammbock" oder als Intrigant in "Die Wanderhure".

Teilen