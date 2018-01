Sex-Szene: YouTube versieht "Wishlist" mit Altersfreigabe

© funk

Die aktuelle Folge der funk-Serie "Wishlist" lässt sich bei YouTube derzeit nur noch nach einer Anmeldung und entsprechender Altersfreigabe sehen. Grund ist wohl eine Sex-Szene. Für die Macher ist die Sperrung durch YouTube nicht nachvollziehbar.



24.01.2018 - 11:22 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 11:22 Uhr

Bei Radio Bremen zeigt man sich darüber verwundert, dass YouTube die aktuelle Folge seiner für funk produzierten Mysteryserie "Wishlist" gesperrt hat. Die Episode "Eine wunderbare Nacht" ist seit dem Wochenende unter Verweis auf die "Community-Richtlinien" mit einer Altersbeschränkung versehen worden und damit erst nach Anmeldung und entsprechender Altersangabe sichtbar. YouTube äußerte sich zu der Sperrung bislang nicht, doch bei Radio Bremen geht man davon aus, dass eine Sex-Szene mit den beiden Hauptfiguren der Grund dafür ist.

"Die Szene ist weder pornografisch noch widerspricht sie anderen Auflagen des Jugendschutzes", sagte Bärbel Peters, die Jugendschutzbeauftragte von Radio Bremen. "Die zweite Staffel von 'Wishlist' ist insgesamt düsterer als die erste Staffel. Wir achten deshalb gemeinsam mit den Produzenten besonders darauf, dass die Serie keine Gefährdungen für junge Menschen ab zwölf Jahren enthält."

Auch der zuständige Redaktionsleiter Helge Haas äußerte sich mit Blick auf die Entscheidung von YouTube kritisch. "Natürlich ist das eine Szene, in der Sex die entscheidende Rolle spielt", sagte er und betonte gleichzeitig, dass die Szene für die Liebesgeschichte wichtig sei. "Dazu ist sie künstlerisch angemessen umgesetzt und entspricht aus meiner Sicht unserer Zielgruppe - es herrscht gegenseitige Achtung und Einvernehmlichkeit, außerdem wird mustergültig verhütet. Deshalb fällt es mir schwer, die Sperrung dieser 'Wishlist'-Folge nachzuvollziehen."

Auf funk.net soll die umstrittene Episode auch weiterhin abrufbar sein, betont Radio Bremen - am Mittwoch war die Website des Jugendangebot von ARD und ZDF allerdings zeitweise nicht erreichbar. Hinter "Wishlist" steht die junge Wuppertaler Produktionsfirma Outside the Club. Im vergangenen Jahr war die Mysteryserie mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis und dem Webvideopreis ausgezeichnet worden. Gerade erst gab es eine erneute Nominierung für den Grimme-Preis.

