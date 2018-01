Gätjen berichtet erneut für ProSieben von den Oscars

© ProSieben/Martin Ehleben

Auch diesmal wird Steven Gätjen wieder für ProSieben im Vorfeld der Oscar-Verleihung vom Roten Teppich berichten. Schon 2017 war er trotz seines ZDF-Engagements zurückgekehrt - damals noch als Vertreter von Annemarie Carpendale.



24.01.2018 - 11:48 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 11:48 Uhr

Eigentlich steht Steven Gätjen in den Diensten des ZDF, doch auch in diesem Jahr wird der Moderator wieder für ProSieben vom der Verleihung der Oscars berichten. Vor einem Jahr hatte Gätjen noch Annemarie Carpendale vertreten, die nach dessen Wechsel zum ZDF seine Nachfolge antrat, damals aber wegen der Aufzeichnung einer neuen Sat.1-Show verhindert war. Diesmal ist von Carpendale allerdings keine Rede mehr.

Stattdessen wird sich Steven Gätjen wie schon im vorigen Jahr zusammen mit "taff"-Moderatorin Vivienne Geppert und Michael Michalsky vor dem Dolby Theatre in Los Angeles melden. ProSieben beginnt mit der Berichterstattung zur 90. Verleihung des Oscars am Sonntag, den 4. März um 23:30 Uhr. Im Vorfeld zeigt der Sender die Free-TV-Premiere von "The Revenant", für den Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio seinen ersten Oscar bekam.

Bereits in der Woche vor den Oscars wird sich "taff" täglich mit Neuigkeiten aus Hollywood melden, für den 1. März ist zudem eine "red!"-Ausgabe mit Vivenne Geppert aus Los Angeles geplant. "Schon zum dritten Mal bin ich jetzt vor der Kamera bei den Oscars dabei und die Aufregung ist jedes Jahr die gleiche", sagt die Moderatorin. "Ich freue mich wahnsinnig auf ein weiteres Jahr auf dem größten roten Teppich der Welt und kann es kaum erwarten, mit Michael Michalsky die Roben der Superstars unter die Lupe zu nehmen."

Die Highlights der Preisverleihung wird ProSieben übrigens am Montag, den 5. März um 17:00 Uhr in einer Spezial-Ausgabe von "red!" zeigen. Wer live dabei sein möchte, muss sich in der Nacht zuvor bis 2 Uhr gedulden - erst dann beginnt die Show.

