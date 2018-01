Nach Schulz und Halmich: Auch Rocky wird Sport1-Experte

© Sport1

Neben Axel Schulz und Regina Halmich wird auch Graciano Rocchigiani das Experten-Team von Sport1 bei den im Februar startenden Box-Übertragungen des Senders unterstützen. Seinen ersten Einsatz hat er direkt beim Auftakt.



24.01.2018 - 12:12 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 12:12 Uhr

Nach dem Erwerb von Box-Übertragungsrechten hat Sport1 inzwischen eine stattliche Experten-Riege beisammen: Zu Axel Schulz und Regina Halmich wird sich nun auch noch Graciano Rocchigiani gesellen, der sich bis heute jüngster deutscher Boxweltmeister aller Zeiten nennen kann. Seinen ersten Einsatz als Sport1-Experte hat "Rocky" an der Seite von Kommentator Tobias Drews, Expertin Regina Halmich und Moderatorin Sarah Valentina am Samstag, den 3. Februar bei der Auftakt der Kooperation zwischen dem Sender und Team Sauerland in Norwegen.

Auch zwei Wochen später, wenn Sport1 live aus Ludwigsburg überträgt, wird Rocchigiani wieder am Mikrofon mit dabei sein. "Es wird Zeit, dass mal wieder ein bisschen frisches Blut in die ganze Box-Geschichte kommt", sagt der ehemalige Halbschwergewichtler. "Von daher habe ich große Lust auf meinen neuen Einsatz bei Sport1 und freue mich, dass es jetzt bald losgeht. Man muss als TV-Experte Klartext reden und den TV-Zuschauern auch mal sagen, was Sache ist. Wenn man Ehrlichkeit an den Tag legt, kann man dem Boxsport am besten helfen."

Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von Sport1: "Graciano Rocchigiani ist nach Axel Schulz und Regina Halmich der nächste Neuzugang unseres kompetenten und prominent besetzten Expertenteams, das zukünftig bei unseren Boxübertragungen im Einsatz ist. Als mehrfacher Welt-, Europa- und Deutscher Meister hat 'Rocky' bereits in seiner aktiven Zeit als Profiboxer Kultstatus erlangt, den er bis heute genießt. Nun freuen wir uns darauf, dass er seine Durchschlagskraft und Meinungsstärke am Sport1-Mikrofon mit einbringt."

Seit dem Ende seiner Profi-Laufbahn 2003 ist Rocchigiani unter anderem als Boxtrainer und Mental-Coach aktiv, für Sky und DMAX war er zudem auch bereits als TV-Experte im Einsatz.

