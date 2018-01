Comedy Central macht Stand-Up-Show mit Gstettenbauer

© Comedy Central

Comedy Central versucht sich an einer neuen Stand-Up-Show mit Comedian Maxi Gstettenbauer. Im Februar werden vier Ausgaben der noch titellosen Sendung in Köln im Alten Pfandhaus aufgezeichnet. Comedy Central bestätigte das Vorhaben gegenüber DWDL.de, will aber noch keine weiteren Details zur Sendung nennen.

Derzeit können schon Tickets für die Aufzeichnungen gekauft werden. Auf der entsprechenden Ticketseite heißt es, Gstettenbauer präsentiere in jeder Show Stand-Up-Comedians, die in der Sendung das Beste aus ihren Programmen performen werden. Welche Comedians in der Show auftreten werden, ist derzeit noch nicht klar. Ebenfalls im Februar wird Maxi Gstettenbauer im BR zu sehen sein. Ab dem 9. Februar zeigt der Sender die von ihm moderierte Comedy-Quizshow "Was ist das denn?" erstmals. Der Titel der Sendung wurde leicht geändert, im vergangenen Oktober hieß das Format noch "Wofür ist das denn?".

