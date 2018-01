Sky und Warner Bros. verlängern ihren Film-Deal

© Sky

Auch in Zukunft werden Kinofilme von Warner Bros. bei Sky zu sehen sein. Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt und umfasst diverse Premieren, darunter Fatih Akins "Aus dem Nichts". Verlängert wurde daneben auch der Deal mit MGM.



25.01.2018 - 12:22 Uhr von Alexander Krei 25.01.2018 - 12:22 Uhr

Sky hat sich mit Warner Bros. auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt. Der neue Deal mit dem Hollywood-Studio, der für Deutschland, Österreich und Großbritannien gilt, umfasst Film-Premieren und einen Zugriff auf Franchises wie "Harry Potter" oder "Herr der Ringe". Im Zuge dessen sind auch weitere Pop-Up-Channels geplant. Auch die Möglichkeit, Filme auf Abruf anzusehen, ist Teil der Vereinbarung.

Zu den kommenden TV-Premieren von Warner Bros. auf Sky Cinema zählen unter anderen "Aus dem Nichts" von Fatih Akin, mit Diane Kruger in der Hauptrolle, Christopher Nolans "Dunkirk", "Es“, die DC-Filme "Wonder Woman", "Justice League" und der bald erscheinende "Aquaman" sowie Steven Spielbergs "Ready Player One", "Lego Movie 2" und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", die 2018 ins Kino kommen werden.

"Durch unsere Erneuerung des Deals mit Warner Bros. stärken wir unseren Service noch weiter", so Rainer Ingber, Senior Vice President Film Acquisitions bei Sky Deutschland. "Warner Bros. präsentiert einige der beliebtesten und erfolgreichsten Filme, Schauspieler und Regisseure aus Hollywood und Deutschland. Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer langjährigen Zusammenarbeit."



Unterdessen hat Sky Deutschland den Vertrag mit MGM Worldwide Television Distibution verlängert. Dadurch erhalten Sky-Zuschauer exklusiven Zugang zu diversen Film-Franchises, darunter auch der neue "James Bond"-Film mit Daniel Craig. Die Neuerscheinungen von MGM werden auf Sky mindestens ein Jahr vor der Ausstrahlung im Free-TV gezeigt.

Teilen