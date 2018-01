"Bilanz" und "Blau" kommen bundesweit an den Kiosk

© Springer

Bislang waren die "Welt"-Supplements "Bilanz" und "Blau" überwiegend zusammen mit der Tageszeitung erhältlich, das wird sich nun ändern. Ab den März-Ausgaben sind beide Magazine auch eigenständig bundesweit erhältlich.



25.01.2018 - 15:24 Uhr von Timo Niemeier 25.01.2018 - 15:24 Uhr

Axel Springer macht aus "Bilanz" und "Blau" eigenständige Magazine: Ab den jeweiligen März-Ausgaben werden die Zeitschriften bundesweit und flächendeckend im Einzelverkauf erhältlich sein. Bislang waren sie nur an ausgewählten Kiosken als Einzeltitel verfügbar, der überwiegende Vertrieb lief über die "Welt", wo sie als Beilage fungierten. "Welt"-Leser erhalten die Zeitschriften auch weiterhin als Beilage. Das Wirtschaftsmagazin "Bilanz" erscheint zehnmal jährlich am letzten Freitag im Monat, das Kunstmagazin "Blau" an acht Samstagen im Jahr.

Petra Kalb, Verlagsleiterin "Welt" Print, sagt: "'Bilanz' und 'Blau' haben sich als Supplements der 'Welt' mit ihrer einzigartigen Annäherung an Themen aus Wirtschaft und Kunst fest im Markt etabliert. Sie sind Meinungsführer und stehen für hohe Qualität. Die Erfahrungen, die wir mit 'Bilanz' und 'Blau' im Einzelverkauf an ausgewählten Standorten gewonnen haben, zeigen: Beide Magazine am Kiosk im Einzelverkauf zu stärken und als eigenständige Magazine an einer deutlich erhöhten Anzahl von Verkaufsstellen bundesweit noch sichtbarer zu machen, ist der konsequente nächste Schritt."

