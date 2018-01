Petridou hilft bei Vox wieder Auto-Besitzern

© Vox/Bernd-Michael Maurer

Mitte Februar kehrt "Biete Rostlaube, suche Traumauto" zurück ins Programm von Vox. Panagiota Petridou hilft dann wieder verzweifelten Auto-Besitzern, die auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug sind.



25.01.2018 - 19:28 Uhr von Timo Niemeier 25.01.2018 - 19:28 Uhr

Mit 4,1 Prozent Marktanteil hat sich "Biete Rostlaube, suche Traumauto" im vergangenen Jahr wenig ruhmreich aus dem Vox-Programm verabschiedet. Die vorerst letzte Folge lief allerdings am Tag der Bundestagswahl - der Ausrutscher ist also gut zu erklären. Im Schnitt holte die letzte Staffel rund sieben Prozent Marktanteil - nun hat Vox neue Folgen in Aussicht gestellt.

Die neue Staffel der Sendung startet am 18. Februar, die neuen Folgen laufen wie gehabt am Sonntagvorabend ab 18:15 Uhr. "Biete Rostlaube, suche Traumauto" ersetzt damit in wenigen Wochen "Ab in die Ruine", das bislang auf diesem Sendeplatz zu sehen ist. Panagiota Petridou trifft in "Biete Rostlaube, suche Traumauto" auf Auto-Besitzer, die sich ein neues Fahrzeug wünschen - anschließend hilft sie ihnen bei der Suche.

