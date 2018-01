Crossmediapreis 2018: Das sind die Nominierten

© Radio Bremen

Radio Bremen und die Bremische Landesmedienanstalt Brema vergeben erneut den Preis für die besten crossmedialen Programminnovationen und haben nun die Nominierten bekanntgegeben. In der TV-Kategorie findet sich neben der ARD auch History wieder.



26.01.2018 - 15:04 Uhr von Timo Niemeier 26.01.2018 - 15:04 Uhr

Am 5. April werden in Bremen die Preise für die besten crossmedialen Programminnovationen vergeben. Nun haben Radio Bremen und die Bremische Landesmedienanstalt Brema die jeweils drei Nominierten in den drei Kategorien TV, Hörfunk und Online bekanntgegeben. In der TV-Kategorie können die History-Produktion "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" sowie "Tiere bis unters Dach" des SWR und die ARD-Produktion "Weltspiegel" auf einen Auszeichnung hoffen.

Die Jury erklärt, "Guardians of Heritage" besteche durch "beeindruckendes Bildmaterial und prominente UnterstützerInnen". Unter anderem konnte History Hannes Jaenicke für das Projekt gewinnen. "Tiere bis unters Dach" binde die Zuschauer ein und lasse sie direkt am Inhalt mitwirken, befinden die Juroren. Und das Magazin "Weltspiegel" habe eine "etablierte und bekannte Dachmarke anhand von Crossmedia" aktualisieren und einer bereiten Zielgruppe zugänglich machen können.

In der Kategorie Online kann sich RTL II über eine Nominierung für sein Projekt "Die RTL-II-Wahlparty powered by facebook" freuen. Antreten muss RTL II hier gegen das Format "Die Superkühe" (Chapter One/WDR) und "Die Frage - Muss ich Angst vor der Psychatrie haben?" (BR). Im Bereich Hörfunk stehen folgende Produktionen auf der Nominierungsliste: "Das Gong 96.3 S-Bahn Casting. Deine zwei Stationen Ruhm" (Radio Gong 96.3), "Paradise Papers – Im Schattenreich der Steueroasen" (NDR/WDR) und "Zur Herstellung der Aussagebereitschaft" (Deutschlandradio Kultur).

Der Preis für die besten crossmedialen Programminnovationen wird im April bereits zum sechsten Mal vergeben, in diesem Jahr wurden rund 60 Projekte eingereicht. Die Jury besteht aus Michael Heiks, Geschäftsführer der TV Plus GmbH, Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt Brema, und Egbert van Wyngaarden, Professor für Film und Fernsehen an der MHMK München.

