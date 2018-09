Sky zeigt erstmals ein Handball-Spiel in Ultra HD

© Sky

Am kommenden Wochenende wird Sky erstmals ein Handball-Spiel in Ultra HD ausstrahlen. Es handelt sich dabei um eine Champions-League-Begegnung der SG Flensburg-Handewitt. Die Mannschaft muss gegen den polnischen Verein KS Kielce ran.



Wenn sich die Handball Champions League am Wochenende aus der Winterpause zurückmeldet, dann wird Sky hierzulande erstmals ein Handball-Spiel in Ultra HD ausstrahlen. Die Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen den polnischen Serienmeister KS Kielce ist zugleich das erste Spiel im Rahmen eines europäischen Wettbewerbs überhaupt, das in UHD übertragen wird.

Der Pay-TV-Sender Sky Sport UHD strahlt die Begegnung am Sonntag ab 18:45 Uhr live aus. Am Mikrofon sitzen dann Karsten Petrzika und sein Co-Kommentator Pascal Hens. Moderator Jens Westen und Experte Martin Schwalb stimmen die Zuschauer auf die Partie ein. Durchgeführt wird die UHD-Produktion in der Flens-Arena von der EHF Marketing GmbH.

Wer nicht in der Lage ist, den Ultra-HD-Sender zu empfangen, kann das Champions-League aber auch wie gewohnt auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 verfolgen.

