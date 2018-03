Liberty Media enthüllt Infos rund um F1 TV

© Formel 1

Die Rennen der neuen Formel-1-Saison werden nicht nur bei RTL, sondern auch beim Streamingdienst F1 TV von Rechteinhaber Liberty Media zu sehen sein. Nun ist auch bekannt, wie der Dienst genau aussehen und was er kosten soll. Einen Start-Termin gibt es aber nach wie vor nicht.



21.03.2018 - 13:55 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2018 - 13:55 Uhr

Am kommenden Wochenende startet die Formel 1 in ihre neue Saison, wie immer geht es im australischen Melbourne los. Anders als in den vergangenen Jahren können Fans in diesen Jahren nicht mehr auf die beiden etablierten Sender RTL und Sky zurückgreifen, der Bezahlsender zog sich bekanntlich aus dem Verhandlungen zurück und überließ RTL das Feld, wo man in diesem Jahr wohl auf steigende Zuschauerzahlen hofft. Dennoch gibt es für Formel-1-Fans eine Alternative zu RTL, wo die Rennen auch werbefrei zu sehen sein werden.

F1 TV heißt das Angebot von Liberty Media, das bereits vor einigen Wochen angekündigt wurde. Nun hat man kurz vor Saisonbeginn auch alle Infos rund um den Streamingdienst bekanntgegeben. Für 7,99 Euro monatlich erhalten die Nutzer im F1 TV Pro-Paket werbefreie Übertragungen der Rennen sowie Zugang zu allen Onboard-Kameras und zum Teamfunk. Wer sich gleich für ein ganzes Jahr bindet, zahlt 64,99 Euro.

Neben dem Pro-Paket gibt es zusätzlich noch eine abgespeckte Version, genannt TV Access. Darin enthalten sind nur Wiederholungen aller Rennen, Einsicht in den Abnutzungsverlauf der Reifen, und andere Live-Daten. Live-Rennen gibt es in dieser Version nicht zu sehen, dafür zahlen die Nutzer hier auch nur 2,99 Euro monatlich oder 26,99 Euro jährlich.

Wann genau F1 TV allerdings verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar. Eine Webseite, auf der man sich für die beiden Angebote registrieren konnte, ist am Mittwoch wieder offline genommen worden. Ende Februar hieß es noch, man wolle den Dienst "früh in der Saison" starten. Gegenüber "Motorsport Total" heißt es von Liberty Media nun, man wolle so früh wie möglich starten. Am Wochenende in Melbourne soll der Dienst aber erst einmal unter Live-Bedingungen in einem Beta-Test auf Herz und Nieren geprüft werden.

Übertragen werden sollen neben den Rennen auch die Qualifyings und freien Trainings, die Pressekonferenzen und Interviews vor und nach dem Rennen. Zum Start soll F1 TV zudem nur über den Computer verfügbar sein, mobile Apps für iOS und Android oder Angebote für Smart-TVs und Fire TV sind bereits in Planung.

Und auch wenn sich Formel-1-Fans für den Streamingdienst entscheiden, werden sie nicht komplett um die RTL-Berichterstattung herumkommen. F1 TV übernimmt nämlich das RTL-Signal, also auch die Kommentare von Heiko Wasser und Christian Danner. In den Werbepausen herrscht beim Streamingdienst dann Stille, bei RTL nutzt man die Pausen nämlich für Absprachen und Vorbereitungen. Neben einer deutschen Version wird F1 TV auch auf spanisch, englisch und französisch angeboten.

Update (15:25 Uhr): Wir haben den Artikel angepasst, weil die F1-TV-Webseite zum Registrieren offline genommen wurde. Wann der Dienst genau startet, ist nicht bekannt.

