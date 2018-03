ARD-aktuell macht mit Schreibers "Moscheereport" weiter

© NDR

Der Journalist Constantin Schreiber wird in diesem Jahr mit neuen Folgen des "Moscheereports" auf Sendung gehen. Im Vergleich zur ersten Staffel wird jedoch am Konzept geschraubt. Im April zeigt Tagesschau 24 die nächste Ausgabe.



22.03.2018 - 10:25 Uhr von Alexander Krei 22.03.2018 - 10:25 Uhr

Constantin Schreiber war in dieser Woche für neue Folgen seines "Moscheereports" in Berlin und Köln unterwegs. Nachdem im vergangenen Jahr drei Ausgaben des kurzen Formats auf Tagesschau24 ausgestrahlt wurden, sind für 2018 zwei weitere Folgen geplant. Das bestätigte eine NDR-Sprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Am Konzept wird allerdings geschraubt: Anders als vor einem Jahr steht diesmal keine Freitagspredigt im Mittelpunkt, sondern ein thematischer Schwerpunkt, der vor Ort diskutiert wird.

Die Ausstrahlung der ersten Folge ist für Mittwoch, den 18. April um 20:15 Uhr bei Tagesschau 24 geplant. Darin geht es um das Thema Islam und Homosexualität, einem Thema an dem sich liberale und konservative Standpunkte in besonderer Weise reiben. Moderator Constantin Schreiber, der inzwischen seit mehr als einem Jahr bei der "Tagesschau" ist, fragt und diskutiert, was islamische Lehre und Praxis dazu sagen. Gezeigt werden Aussagen hierzu im Koran, aber auch Standpunkte der verschiedenen muslimischen Schulen sowie die gelebte Realität in Deutschland.



Tagesschau 24 wiederholt die Sendung am 22. April um 13:15 Uhr, eine weitere Ausgabe ist nach derzeitiger Planung für den 5. September um 20:15 Uhr geplant. Im Mittelpunkt steht dann das Thema "Islam und Frauen". Vor seinem Wechsel zu ARD-aktuell hatte sich Constantin Schreiber in dem Web-Format "Marhaba - Ankommen in Deutschland" für n-tv ebenfalls mit dem Islam befasst. Dafür wurde der Journalist 2016 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

