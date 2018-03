Sky zeigt "Save me" von und mit "Walking-Dead"-Star

© obs/Sky Deutschland

Sky zeigt ab Anfang Mai mit "Save me" eine neue Eigenproduktion der britischen Kollegen. In der Serie spielt Lennie James, bekannt aus "The Walking" Dead, einen Trinker, der seine entführte Tochter wiederfinden muss.



22.03.2018 - 16:14 Uhr von Uwe Mantel 22.03.2018 - 16:14 Uhr

Lennie James, der seit der sechsten Staffel zum Hauptcast von "The Walking Dead" gehört, übernimmt nicht nur die Hauptrolle in der britischen Sky-Eigenproduktion "Save me", er hat sie sich gleich selbst auf den Leib geschrieben. James lieferte nicht nur Idee und Drehbuch zur sechsteiligen Miniserie, er fungiert auch als ausführender Produzent. Und darum geht's: Lennie James spielt Nelson "Nelly" Row, der in der Vergangenheit steter Mittelpunkt in seiner Nachbarschaftskneipe war und weder dem Alkohol und Frauen widerstehen konnte. Aus dem charmanten Hallodri von einst ist heute ein Trinker geworden, der mit seiner Freundin in einem ärmeren Stadtviertel im Südosten Londons lebt.

Nellys Welt gerät völlig aus den Fugen, als die Polizei ihn beschuldigt, seine 13-jährige Tochter Jody (Indeyarna Donaldson-Holness) entführt zu haben, zu der er seit Jahren keinen Kontakt hatte. Insbesondere Jodys Mutter Claire (Suranne Jones), mit der er 14 Jahre zuvor eine Sommerliebelei hatte, ist von Lennies Schuld überzeugt. Verzweifelt versucht Lenny, das Mädchen zu finden, um seine Unschuld beweisen zu können und wird dabei immer wieder von seinem verantwortungslosen Verhalten in seiner Vergangenheit konfrontiert. Heraus kommt so ein Mix aus Thriller und Milieustudie der Londoner Unterschicht.

Ab dem 4. Mai wird die sechsteilige Miniserie in Doppelfolgen freitags um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic HD zu sehen sein - wahlweise im englischen Originalton oder der deutschen Synchronisation. Über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand steht "Save me" auch zum Abruf bereit, über die beiden letzteren gibt's die Folgen jeweils eine Woche vorher schon als Preview.

Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Die sechsteilige Miniserie 'Save Me' ist ein fesselnder Mix aus Entführungsthriller, realistischer Sozialstudie und emotionalem Drama", sagt Ammon. "Lennie James, spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist der Schöpfer und Drehbuchschreiber dieser harten und authentischen Sky Original Production aus England. In ihrem Heimatland kam die Serie so gut an, dass sie sofort für eine zweite Staffel verlängert wurde."

