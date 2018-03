Neuer Partner: Fix & Foxi nehmen Hispanics ins Visier

© Your Family Entertainment

Die Your Family Entertainment AG bringt ihren Kinder-Sender Fix&Foxi in englischer und spanischer Sprache auf die von Olympusat betriebene amerikanische OTT-Plattform Vemox. Zielgruppe sind vor allem Hispanics in den USA.



22.03.2018 - 19:09 Uhr von Uwe Mantel 22.03.2018 - 19:09 Uhr

Die in München ansässige Your Family Entertainment AG und Olympusat Inc. kooperieren künftig. Der Pay-TV-Sender Fix&Foxi wird demnach künftig auf der von Olympusat betriebenen OTT-Plattform Vemox in den USA in deutscher und englischer Sprache verbreitet. Der Sender Fix&Foxi wird von den beiden berühmten Füchsen moderiert und bietet eine Auswahl an animierten Programmen und Live-Action-Shows für Kinder.

Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei YFE: "Wir sind sehr stolz, mit Olympusat einen weiteren internationalen Partner für unseren Sender Fix&Foxi gefunden zu haben und fühlen uns bestätigt, mit unserem Fokus auf edukative, sichere aber vor allem unterhaltsame und spannende Inhalte, den richtigen Weg zu gehen. Diese neue Partnerschaft führt die Expansion der Marke fort, die jetzt Kinder in mehr als 20 Ländern weltweit verzaubert."

