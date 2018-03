ZDF will mehr Frauen in Talkshows einladen

© ZDF/Christian Schoppe

Zumeist sitzen in den öffentlich-rechtlichen Talk-Runden deutlich mehr Männer als Frauen. ZDF-Intendant Thomas Bellut will daran etwas ändern und hat in Aussicht gestellt, dass künftig verstärkt Frauen in die Sendungen eingeladen werden sollen.



23.03.2018

Als Frank Plasberg in dieser Woche bei "Hart aber fair" über das Gesundheitssystem talkte, saßen vier Männer und nur eine Frau in der Runde. Ähnliches Bild auch bei "Maybrit Illner": Zum Thema "Erdogans Kampf gegen die Kurden - kommt die Gewalt zu uns?" waren bei der Moderatorin eine Frau und gleich fünf Männer zu Gast. Dieses Ungleichheitverhältnis der Geschlechter soll sich künftig nach den Vorstellungen von ZDF-Intendant Thomas Bellut ändern.

Wie Bellut am Freitag vor dem ZDF-Fernsehrat in Mainz ankündigte, soll die Anzahl weiblicher Gäste in den Gesprächssendungen des ZDF erhöht werden. Im Zuge dessen sei auch eine Öffnung des Themenspektrums geplant. "Mit unseren Gesprächssendungen wollen wir den Dialog in der Gesellschaft befördern und Spaltung entgegenwirken. Das ist ein zentraler Baustein unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags", erklärte Bellut.

