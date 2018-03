Grünes Licht für 165 neue Folgen "Wer weiß denn sowas?"

© ARD/Morris Mac Matzen

Im Lauf der dritten Staffel erklomm "Wer weiß denn sowas?" immer neue Quotenhöhen, erreichte zuletzt am Vorabend deutlich mehr als vier Millionen Zuschauer. Eine Fortsetzung stand daher außer Frage und wurde nun auch offiziell abgesegnet.



26.03.2018

Der NDR-Rundfunkrat hat auf seiner Sitzung am Freitag die Verträge für eine weitere Staffel der Vorabend-Rateshow "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoecker zugestimmt. Sie soll wie auch die kürzlich zu Ende gegangene Runde erneut 165 Folgen umfassen. Eine Fortsetzung stand eigentlich außer Frage, hat sich die Show doch inzwischen zu einem echten Aushängeschild der ARD entwickelt und sich in der einstigen "Todeszone" am Vorabend zu einem der größten Quotenhits des Senders gemausert.

Die Quotenentwicklung von "Wer weiß denn sowas" ist tatsächlich beachtlich: Die kurze erste Staffel im Sommer 2015 sahen im Schnitt noch 1,6 Millionen Zuschauer, bei Staffel 2 im Jahr 2016 waren dann im Schnitt schon zweieinhalb Millionen Zuschauer dabei, die dritte Staffel kam ab Mitte 2017 dann im Schnitt auf 3,2 Millionen Zuschauer - und auch das ist nur die halbe Wahrheit. Im Lauf dieser Staffel erklomm die Quizshow immer neue Höhen und lag zuletzt bei deutlich mehr als vier Millionen allabendlichen Zuschauern. Damit lief Das Erste am Vorabend sogar den ZDF-"SOKOs" den Rang ab. Inzwischen hat das "Quizduell" den Platz übernommen und muss deutlich kleinere Brötchen backen.

Bis neue Folgen von "Wer weiß denn sowas" zu sehen sein werden, wird aber noch eine Weile vergehen: Nach dem "Quizduell" stehen ab dem 23. April dann erst mal wieder 100 neue Folgen von "Gefragt - Gejagt" am Vorabend auf dem Programm, die den Sendeplatz somit bis in den Herbst hinein füllen werden. Vom "Paarduell", mit dem sich die anderen Quiz-Formate den Vorabendplatz bislang teilen mussten, hat sich Das Erste hingegen getrennt.

