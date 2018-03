"PussyTerror TV" geht künftig wöchentlich auf Sendung

© WDR/Frank Dicks

Statt wie im letzten Jahr die "Pussyterror TV"-Folgen übers ganze Jahr zu verteilen, setzt man diesmal auf eine kompakte Staffel im Wochenrhythmus. Dafür zieht die Show aus ihrer bisherigen Location in ein klassisches Fernsehstudio um.



Wer sich schon gewundert hat, wo in diesem Jahr eigentlich die neuen Folgen von "PussyTerror TV" bleiben: Dass man bislang noch nichts von Carolin Kebekus' Show gesehen hat, liegt an einer Umstellung des Ausstrahlungsrhythmus: Während die Sendungen bislang recht lose über das Jahr verteilt gezeigt wurden, gibt es nun eine kompakte Staffel mit sechs Folgen im Wochen-Rhythmus. Los geht's am 17. Mai, zu sehen sein werden die Folgen auf dem gewohnten Sendeplatz donnerstags um 22:45 Uhr im Ersten.

Die wöchentliche Variante soll es ermöglichen, besser auf aktuelle Ereignisse reagieren zu können. Die Umstellung zieht aber auch einen Wechsel der Location nach sich: Statt wie bislang in der "Halle Tor 2" wird die Sendung künftig in Mülheim produziert, wo Brainpool bekanntlich eigene TV-Studios hat. Mit der neuen Staffel wird die Sendung somit also auch einen neuen Look erhalten.

Karin Kuhn, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder im WDR Fernsehen: "Carolin Kebekus ist eine der erfolgreichsten Komikerinnen. Eine Spitzenfrau, authentisch und manchmal auch unbequem. Der WDR ist stolz auf diese Programmfarbe, und wir freuen uns über die Fortsetzung der gemeinsamen langjährigen Zusammenarbeit." Carolin Kebekus selbst sagt: "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem WDR und mit meinem Team die neue "PussyTerror TV"-Saison einzuläuten und durch den wöchentlichen Rhythmus nun noch schneller auf aktuelle Geschehnisse eingehen zu können."

