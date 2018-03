"Der Grenzgänger": Sky zeigt erste Folge kostenfrei im Netz

© Sky

Mit "Der Grenzgänger" steht die nächste Serien-Koproduktion von Sky bereits in den Startlöchern. Um auch Nicht-Kunden Geschmack auf ein Abo zu machen, wird die erste Folge für jeden frei verfügbar zum Abruf im Web bereit stehen.



26.03.2018 - 14:26 Uhr von Uwe Mantel 26.03.2018 - 14:26 Uhr

Sky versucht seit einiger Zeit bekanntlich verstärkt mit Eigen- und Koproduktionen Zuschauer von einem Abo zu überzeugen - und damit die potentiellen Kunden auch wissen, was ihnen entgehen könnte, geht man mit der nächsten Koproduktion "Der Grenzgänger" nun neue Wege: Die erste Folge der Scandi-Noir-Serie wird ab dem 6. April um 10 Uhr morgens im Internet unter www.sky.de/grenzgänger kostenfrei zum Streamen zur Verfügung stehen. Wer alle acht Folgen sehen will, muss dann aber entweder ein klassisches Sky-Abo abschließen oder Kunde bei Sky Ticket werden. "Der Grenzgänger" wird ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt und über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar sein.

Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Scandi Noir Geschichten sind bei unserem Publikum sehr beliebt. Mit ‚Der Grenzgänger‘ haben wir zusammen mit Monster Scripted, TV 2 und Nice Drama eine ganz besondere Thrillerserie produziert. Die düstere und vielschichtige Serie ist fesselnder Kriminalfall und hochemotionales Familiendrama zugleich, das mit einer charismatischen Hauptfigur, deren moralisches Selbstbild durch dunkle Ereignisse aus der Vergangenheit und der Gegenwart ins Wanken gerät, besticht."

Und darum geht's: Dem Osloer Cop Nikolai Andreassen (Tobias Santelmann) geht nichts über Prinzipientreue. Stets kämpft der charismatische Mann für Gerechtigkeit und Menschenwürde, sein Privatleben hält er strengstens geheim. Doch seine wohlorganisierte Welt gerät ins Wanken, als eine verdeckte Ermittlerin ums Leben kommt. Nikolai hat den Leiter der Ermittlung im Verdacht, die junge Frau getötet zu haben und sagt im Untersuchungsausschuss gegen ihn aus. Das gefällt weder seinem Vorgesetzten noch den Kollegen und Nikolai wird in Zwangsurlaub geschickt, den er bei der Familie seines Bruders Lars (Benjamin Helstad) an der schwedischen Grenze verbirgt. Hier will Nikolai Kraft für den nächsten Gerichtstermin tanken. Doch die Verschnaufpause ist nur von kurzer Dauer. Im Wald wird die Leiche eines Bekannten gefunden - erhängt an einem Baum. Was zunächst als Selbstmord eingestuft wird, ist in Nikolais Augen Mord. Und ausgerechnet Lars scheint in den Fall verwickelt zu sein. Damit nicht genug: Auch sein Vater wurde am Tatort gesehen. Zusammen mit der taffen Ermittlerin Anniken (Ellen Dorrit Petersen) beginnt Nikolai mit der Mördersuche und findet sich schnell in einem quälenden moralischen Dilemma wieder. Was ist wichtiger: Der Schutz seiner Familie oder die bedingungslose Aufklärung eines grausamen Verbrechens? Auch scheint es, dass Nikolai von einem weiteren Geheimnis eingeholt wird: seine Beziehung zu Kristoffer (Morten Svartveit), dem Bruder der ermordeten Ermittlerin.

Teilen