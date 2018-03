Springer kauft sich bei britischer Immobilienplattform ein

© Purplebricks

Axel Springer nimmt viel Geld in die Hand und erwirbt 11,5 Prozent an der britischen Immobilienplattform Purplebricks. Springer-Manager Andreas Wiele zieht damit auch in das Vorstandsboard des Unternehmens ein.



26.03.2018

Im Bereich der Immobilienportale kennt sich Axel Springer gut aus. Der Medienkonzern betreibt unter anderem die Plattformen Immonet.de, Immoweb.de und Immowelt.de und wird sich in diesem Bereich nun noch verstärken. Wie das Unternehmen nun nämlich mitgeteilt hat, wird man 11,5 Prozent der Anteile des britischen Unternehmens Purplebricks übernehmen. Purplebricks betreibt eine der führenden nationalen transaktionsbasierten digitalen Immobilienplattformen und ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen.

Springer nimmt für die Beteiligung viel Geld in die Hand und investiert 143,3 Millionen Euro. Der Erwerb weiterer Anteile sei derzeit nicht geplant, so das Unternehmen. Im Zuge der Beteiligung wird Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media Axel Springer SE, einen Sitz im Board of Directors bei Purplebricks übernehmen. Purplebricks startete seine Immobilienplattform erst vor rund vier Jahren und ist heute neben Großbritannien auch schon in Australien und den USA aktiv. Seit Dezember 2015 notiert das Unternehmen an der London Stock Exchange. Noch steht der Deal unter dem Vorbehalt, dass die Hauptversammlung von Purplebricks einen Beschluss zur Erhöhung des Kapitals fasst, dies ist für Mitte April vorgesehen.

Andreas Wiele sagt zum Einstieg Springers in das Unternehmen: "Purplebricks hat unter der Leitung seines Gründers Michael Bruce eine höchst innovative digitale Immobilienplattform geschaffen und in kurzer Zeit zum klaren Marktführer in Großbritannien gemacht. Für Axel Springer bietet diese Minderheitsbeteiligung die Möglichkeit, an einem innovativen, schnell wachsenden Geschäftsmodell in neuen Märkten zu partizipieren." Michael Bruce, CEO Purplebricks, ergänzt: "Purplebricks ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit großen Ambitionen. Axel Springer bringt uns großartige Menschen, Wissen und Erfahrung. Beide Gesellschaften und alle Aktionäre werden von dieser strategischen Partnerschaft profitieren, denn die Art und Weise, wie Kunden Immobilien kaufen, verkaufen oder vermieten, wird sich positiv weiterentwickeln."

