ProSieben setzt "Perfect Shot" schon bald fort

Bei ProSieben suchen demnächst wieder Influencer nach dem perfekten Foto. Der Sender wird das Format "Perfect Shot", das 2017 mit zwei Ausgaben getestet wurde, Ende April fortsetzen. Allerdings kommt es zu ein paar Änderungen.



26.03.2018 - 16:46 Uhr von Timo Niemeier 26.03.2018 - 16:46 Uhr

ProSieben hat zwei neue Folgen des Foto-Wettstreits "Perfect Shot" in Aussicht gestellt. Im November 2017 testete man das Format an zwei Abenden: Nach einem verhaltenen Start mit 9,8 Prozent Marktanteil ging es eine Woche später auf sehr gute 13,0 Prozent nach oben. "Perfect Shot" profitierte damals von dem starken "The Voice"-Umfeld - und auch die neuen Folgen laufen im Anschluss an ein erfolgreich etabliertes Line-Up.

Am 26. April und 10. Mai zeigt ProSieben zwei neue Folgen der Sendung ab jeweils 23:30 Uhr. Zuvor laufen wie gehabt "Germany’s next Topmodel" und das Magazin "red.". Anders als im vergangenen Jahr setzt ProSieben bei den neuen Folgen aber nicht pro Folge auf eine Influencerin und einen Nachwuchs-Fotografen, sondern konzentriert sich künftig nur auf die Influencer. Mit dabei sind unter anderem Tommy Hey und Aminata Belli.

Erneut bei "Perfect Shot" mit dabei ist außerdem wieder Kerstin Weng, Chefredakteurin der Burda-Modezeitschrift "InStyle". Sie beauftragt die Influencer, innerhalb von nur zwei Tagen das beste Foto zu machen. Die Teilnehmer bekommen nur ein Flugticket und einen Koffer mit Kleidungsstücken inklusive Accessoires - den Rest, also eine mögliche Location und Models, müssen sie selbst organisieren.

