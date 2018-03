ZDF: "Da kommst du nie drauf" geht im Mai weiter

© ZDF/Frank W. Hempel

Schräge Fragen kennen die Zuschauer eigentlich vor allem von "Wer weiß denn sowas?" - doch auch das ZDF hat mit "Da kommst du nie drauf" eine ähnliche Show. Nun hat der Sender die nächsten zwei Ausgaben terminiert - los geht’s im Mai an Christi Himmelfahrt.



26.03.2018 - 18:11 Uhr von Timo Niemeier 26.03.2018 - 18:11 Uhr

Im vergangenen Sommer hat das ZDF drei Ausgaben von "Da kommst du nie drauf" mit Johannes B. Kerner getestet und ist damit sehr erfolgreich gefahren. Im Schnitt sahen 3,69 Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag bei 13,7 Prozent. Und die letzte Ausgabe der Quizshow holte damals auch bei den jungen Zuschauern einen zweistelligen Marktanteil. Der Sender ließ daher zuletzt drei neue Ausgaben der Show produzieren - nun ist auch bekannt, wann zumindest die nächsten zwei Shows zu sehen sein werden.

Die nächste Ausgabe von "Da kommst du nie drauf" läuft am Donnerstag, den 10. Mai um 20:15 Uhr - also an Christi Himmelfahrt. Danach geht es am 5. Juli weiter - ebenfalls ein Donnerstag. Am Sendeplatz ändert sich also nichts, auch die drei Folgen im vergangenen Jahr waren an diesem Tag zu sehen. Wann die dritte neue Ausgabe gezeigt wird, ist derzeit noch unklar.

In "Da kommst du nie drauf" treten in jeder Sendung zwei prominente Rateteams im Studio gegeneinander an. Beide Teams bestehen aus drei Prominenten, die sich auf dem Weg zum Sieg durch acht Spielrunden kämpfen müssen. Der Geldgewinn kommt einem guten Zweck zugute, produziert wird die Sendung von Bavaria Entertainment.

