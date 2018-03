Die "FAZ" hat einen neuen Standort gefunden

© FAZ

Bereits seit Monaten ist bekannt, dass die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") umziehen will. Nun hat man einen neuen Standort gefunden - der ist gar nicht so weit vom alten entfernt. Der Umzug findet aber erst 2021 statt.



26.03.2018 - 18:54 Uhr von Timo Niemeier 26.03.2018 - 18:54 Uhr

Im Oktober 2017 hat die "FAZ"-Gruppe bestätigt, dass man in Zukunft umziehen will. Eine Sprecherin erklärte damals, dass man sich aber noch ganz am Anfang der Planungen befinde. Nun ist man in Frankfurt schon einen guten Schritt weiter: Wie die "FAZ" am Montag bekanntgegeben hat, wird man einen Hochhausneubau an der Europaallee beziehen. Der neue Standort der Zeitung liegt damit nicht einmal einen Kilometer vom derzeitigen Sitz an der Hellerhofstraße entfernt.

Wie es mit dem Gebäude an der Hellerhofstraße weitergehen wird, ist derzeit noch unklar. Darüber hat das Unternehmen noch nicht entschieden. Zuletzt wurde über einen Verkauf spekuliert. Anders als im vergangenen Oktober kolportiert, wird es noch ein wenig dauern mit dem Umzug: Das neue Gebäude wird voraussichtlich erst Anfang 2021 bezugsfertig sein. Damals wurde spekuliert, der Umzug könne bereits im kommenden Jahr stattfinden.

