ARD & ZDF übertragen Neuauflage der Deutschland-Tour

Wenn sich die Radprofis Ende August erstmals seit zehn Jahren wieder auf die Deutschland-Tour begeben, dann werden auch ARD und ZDF mit dabei sein. Die ersten beiden Etappen gibt's zunächst in den Dritten Programmen zu sehen.



27.03.2018 - 11:55 Uhr von Alexander Krei 27.03.2018 - 11:55 Uhr

Ende August wird die Deutschland-Tour erstmals seit zehn Jahren wieder ausgetragen. Jetzt haben sich die Veranstalter mit ARD und ZDF auf eine Zusammenarbeit verständigt: Die Öffentlich-Rechtlichen werden das viertägige Event live übertragen - allerdings müssen sich die Zuschauer auf ein ziemliches Durcheinander einstellen.

So werden die ersten beiden Etappen von Koblenz nach Bonn und weiter nach Trier am Donnerstag, den 23. und Freitag, den 24. August jeweils von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr von SWR, WDR, HR und SR übertragen. Die dritte Etappe von Trier ins saarländische Metz steht wiederum einen Tag später im ZDF auf dem Plan. Das Erste zeigt schließlich am 27. August die Schluss-Etappe, die vom hessischen Lorsch nach Stuttgart führt.

"Die 'Deutschland-Tour' ist zurück und insbesondere regional in ihrer ersten neuen Saison ein herausragendes Ereignis", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Deshalb haben wir beschlossen, alle Etappen der Neuauflage gemeinsam mit dem ZDF und unseren Dritten Programmen zu übertragen. Ich bin gespannt, wie das Zuschauerinteresse an den Strecken, aber auch vor den Bildschirmen sein wird."

Auch ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann zeigte sich zufrieden. "Wir freuen uns, dass der Radsport in Deutschland mit der Tour wieder ein echtes Aushängeschild erhält - und damit zurückkehrt auf die sportliche Agenda. Ein Neuanfang ist gemacht, den wir engagiert, aber auch kritisch begleiten werden", sagte er mit Blick auf die immer wieder aufkommende Diskussion um Doping im Radsport.

