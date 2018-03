ANGA COM 2018: Kongressprogramm vorgestellt

© ANGA COM

Die Veranstalter der ANGA COM haben das Kongressprogramm für die diesjährige Fachmesse vorgestellt. Erneut setzen sie auf einen bewährten Mix aus Medien- und Telekommunikationsthemen, das Highlight findet dieses Mal erst an Tag zwei statt.



27.03.2018 - 16:40 Uhr von Timo Niemeier 27.03.2018 - 16:40 Uhr

Die Veranstalter der Breitbandmesse ANGA COM haben das Kongressprogramm für die diesjährige Fachmesse veröffentlicht, die zwischen dem 12. und 14. Juni in Köln stattfinden wird. Anders als zuletzt wird der Höhepunkt, der Breitband- und Mediengipfel, erst am zweiten Tag stattfinden. Hier diskutieren dann Conrad Albert von ProSiebenSat.1, Vodafone-CCO Manuel Cubero, Sky-Chef Carsten Schmidt, Unitymedia-CEO Lutz Schüler und Dirk Wössner von der Deutschen Telekom. Moderiert wird das Panel erneut von Claus Strunz.

Am ersten Kongresstag debattieren unter dem Titel "TV vs. Streaming - Neue Inhalte? Neue Kooperationen?" Constantin-Vorstand Oliver Berben, Telekom-Manager Wolfgang Elsäßer, RTL-Chef Frank Hoffmann, Amazon-Prime-Video-Geschäftsführer Christoph Schneider und Manuel Cubero von Vodafone. Beim NRW-Gipfel treffen unter anderem WDR-Intendant Tom Buhrow und VPRT-Boss Hans Demmel aufeinander. Das Highlight des internationalen Programmteils, der aus insgesamt 16 englischsprachigen Panels besteht, bildet das International CTO Panel am ersten Messetag.

Am dritten Veranstaltungstag führen die ANGA COM und der Verband der Anbieter von Telekommunikations­ und Mehrwertdiensten (VATM) e.V. einen gemeinsamen "Breitbandtag – Gigabit jetzt!" durch. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in NRW, eröffnet diesen Tag mit einer Keynote. Die Kongresspanels adressieren politische, praktische, regulatorische und technische Themen des Breitbandausbaus. Anders als an den anderen Tagen ist die Teilnahme am Breitbandtag kostenfrei.

Peter Charissé, Geschäftsführer der ANGA COM, sagt zum neuen Programm: "Nach dem Umzug in 2017 starten wir dieses Jahr beim Kongressprogramm durch: neue Themen, noch mehr Panels und ein komplett neuer Zeitablauf. Wir haben sowohl die Breitband- als auch die Medienthemen deutlich erweitert. Mit bereits 460 angemeldeten Unternehmen steuern wir auch bei der Ausstellung auf ein nochmaliges Wachstum zu."

Mehr zum Thema Das komplette Programm der ANGA COM (PDF)

Teilen