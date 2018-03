"The Good Fight" startet im Juni in die zweite Staffel

© 2017 CBS Interactive, Inc. All Rights Reserved

Der Pay-TV-Sender FOX wird demnächst die zweite Staffel von "The Good Fight" ins Programm nehmen. Bei der Serie handelt es sich um das Spin-Off von "The Good Wife", das in den USA für den Streaming-Dienst von CBS produziert worden ist.



28.03.2018 - 12:22 Uhr von Alexander Krei 28.03.2018 - 12:22 Uhr

In den USA ist die zweite Staffel von "The Good Fight" bereits vor wenigen Wochen angelaufen, hierzulande wird das Spin-Off von "The Good Wife" erst in mehr als zwei Monaten zu sehen sein: FOX hat angekündigt, die 13 neuen Folgen der Dramaserie mit Christine Baranski in der Hauptrolle ab dem 12. Juni jeweils dienstags ab 21:00 Uhr zeigen zu wollen. Damit ist FOX aber zumindest schneller als bei der ersten Staffel. Geplant ist eine Ausstrahlung in Doppelfolgen.

In der zweiten Staffel gerät die Welt völlig aus den Fugen, und die Mordrate in Chicago steigt immer weiter. Inmitten des Wahnsinns sind Diane, Lucca, Maia und der Rest der Kanzlei Psycho-Attacken ausgesetzt, als der Klient einer anderen Kanzlei seinen Anwalt umbringt, weil dieser ihm zu viel berechnet hat. Währenddessen liefert sich Diane eine Schlammschlacht mit Liz Reddick-Lawrence, einer neuen Partnerin der Kanzlei.

Neben Christine Baranski wirken in der Serie unter anderem Cush Jumbo, Rose Leslie, Delroy Lindo, Audra McDonald, Sarah Steele, Justin Bartha, Michael Boatman und Nyambi Nyambi mit. Neben den Showrunnern Michelle und Robert King gehört Phil Alden Robinson zu den Schöpfern der Serie. Als Executive Producer fungieren weiterhin Ridley Scott, David Zucker, Liz Glotzer und Brooke Kennedy.

In den USA ist "The Good Fight" übrigens beim Streamingdienst CBS All Access zu sehen, dem die Serie im vergangenen Jahr erstmals eine Emmy-Nominierung einbrachte.

