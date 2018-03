"Zeig mir deine Welt": Kai Pflaume macht weiter

© ARD/Thorsten Jander

Zweimal ist Kai Pflaume schon für die ARD eingetaucht in Welten, die ihm und den meisten Zuschauern fremd sind. In den kommenden Monaten entsteht nun eine dritte Staffel von "Zeig mir deine Welt", wie Pflaume DWDL.de verraten hat. Diesmal begleitet er Hundertjährige.



28.03.2018 - 23:00 Uhr von Thomas Lückerath 28.03.2018 - 23:00 Uhr

Kein anderer deutscher Moderator holt mit Unterhaltungssendungen derzeit so viele Zuschauer vor den Fernseher wie Kai Pflaume. Großen Anteil daran hat der unheimliche Erfolg von „Wer weiß denn sowas?“, das am Vorabend zuletzt Einschaltquoten holte, von denen manche Primetime-Show träumt. 165 neue Folgen wurden gerade beauftragt. Dazu kommen zur besten Sendezeit im Ersten „Klein gegen groß“ sowie die XXL-Version von „Wer weiß denn sowas?“ und im NDR Fernsehen geht auch „Kaum zu glauben“ weiter.

Zusätzlich will Kai Pflaume in diesem Jahr nun noch die Zeit finden für eine neue Staffel seiner Sendereihe „Zeig mir deine Welt“, wie er dem Medienmagazin DWDL.de verriet. „Das ist ein Herzensprojekt von mir. Schön, dass der NDR das wieder möglich macht.“ Einmal mehr will er eintauchen in eine ihm und den meisten Zuschauern fremde Welt. Thema der dritten Staffel, die erneut von der Kölner Produktionsfirma i&u TV realisiert wird: Hundertjährige.„Ich freue mich auf beeindruckende Gespräche mit Menschen, die eine gesellschaftliche, technische und persönliche Geschichte erlebt haben, deren Spannweite die meisten von uns sich gar nicht bewusst machen“, sagt Pflaume. Wie viele Folgen entstehen werden, hängt von den Dreharbeiten ab - auch so ein Luxus dieses ungewöhnlichen Formats, das sich ohnehin schwer einem Genre zuordnen lässt.Das von Pflaume und dem NDR entwickelte Programm ist eine Mischung aus Dokumentation, Reportage und Interviewreihe. Zum ungewöhnlichen Programm kam auch eine ungewöhnliche Programmierung als im Sommer 2013 die ersten vier Folgen über Menschen mit Down-Syndrom auf Sendung gingen: Mit Anschub in der Primetime liefen die weiteren Folgen am Vorabend. Die zweite Staffel über unheilbar kranke Menschen, bestehend aus zwei Episoden, lief Anfang 2016 in der späten Primetime.

Die erste Staffel von „Zeig mir deine Welt“ wurde 2014 für den Grimme-Preis nominiert. Im gleichen Jahr gewann Kai Pflaume als Gastgeber und Gesprächspartner der Reihe den Bayerischen Fernsehpreis.

