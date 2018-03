John de Mol kauft niederländische Nachrichtenagentur

© Talpa

Mit dem Versuch, die Tageszeitung "De Telegraaf" zu übernehmen, ist Medienunternehmer John de Mol gescheitert. Nun übernimmt er mit seiner Talpa-Gruppe die niederländische Nachrichtenagentur Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).



28.03.2018 - 18:39 Uhr von Timo Niemeier 28.03.2018 - 18:39 Uhr

John de Mol kauft die niederländische Nachrichtenagentur ANP, sein Talpa-Konzern übernimmt die größte Nachrichtenagentur des Landes für einen nicht bekannten Betrag. Verkäufer ist die unabhängige Vereinigung Veronica, die 2010 bei ANP eingestiegen war. Sowohl Talpa als auch Veronica bestätigten den Deal am Mittwoch. Zu Talpa gehören eine Reihe von Radio- und TV-Sendern sowie Online-Portale und Produktionsfirmen.

"Ausgerechnet in diesen Zeiten, in denen Fake-News an der Tagesordnung sind, müssen wir unabhängige Berichterstattung pflegen", sagte de Mol, der mit den Kauf von ANP weiter an seinem Lebenswerk schraubt. Der Unternehmer will den größten Medienkonzern der Niederlande aufbauen. Zuletzt scheiterte de Mol mit dem Versuch, die Zeitung "De Telegraaf", eine der größten in den Niederlanden, zu übernehmen. ANP wurde bereits 1934 von verschiedenen Tageszeitungen gegründet.

