ProSieben macht neue Job-Show mit Jochen Schweizer

Der Nächste, bitte: Nach Carsten Maschmeyer bekommt nun auch Jochen Schweizer eine eigene Sendung. Bei ProSieben will der ehemalige Vox-"Löwe" noch in diesem Jahr nach einem Geschäftsführer für eine seiner Firmen suchen.



01.04.2018 - 10:31 Uhr von Alexander Krei 01.04.2018 - 10:31 Uhr

Im vergangenen Jahr verkaufte Jochen Schweizer die Mehrheit seines Unternehmens an ProSiebenSat.1, jetzt macht der ehemalige Investor aus der "Höhle der Löwen" erneut gemeinsame Sache mit dem Medienhaus aus Unterföhring. ProSieben plant nämlich eine neue Showreihe mit Schweizer, deren Dreharbeiten voraussichtlich im Sommer beginnen werden. Der Arbeitstitel lautet "Der Traumjob. Wer wagt den Sprung ins Abenteuer?", aktuell wird bereits nach Kandidaten gesucht, die mit dem ehemaligen Extremsportler um die Welt reisen.

"Der Gewinner meiner neuen Sendung auf ProSieben wird Geschäftsführerin oder Geschäftsführer in einem meiner Unternehmen mit einem sechsstelligen Jahresgehalt", so Jochen Schweizer über das Konzept seiner neuen Show. "In meinem Leben bin ich nicht nur an meine Grenzen gegangen, sondern immer wieder darüber hinaus. Dabei war ich immer bereit, etwas mehr zu riskieren, um Außergewöhnliches zu erleben. Jetzt suche ich jemanden, der Adrenalin im Blut hat und Träume verwirklicht."

"Jochen Schweizer und ProSieben passen perfekt zusammen", zeigt sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann überzeugt. "Jochen Schweizer steht wie kein anderer für exklusive Erlebnisse und das ganz große Abenteuer. ProSieben steht wie kein anderer Sender für aufregende und innovative TV-Formate - mit einem besonderen Twist. Ich freue mich, dass wir mit 'Der Traumjob' eine actiongeladene neue ProSieben-Show ins TV bringen."

Jochen Schweizer war drei Staffeln als Investor in der "Höhle der Löwen" zu sehen, hatte die Show allerdings 2016 verlassen (DWDL.de berichtete). Seine neue ProSieben-Sendung wird ebenso wie die erfolgreiche Vox-Gründershow von Sony Pictures produziert. Die Produktionsfirma steht auch hinter der gerade gestarteten Sat.1-Show "Start Up!", in deren Mittelpunkt mit Carsten Maschmeyer ebenfalls ein Vox-"Löwe" steht. Aus Quotensicht erwies sich die Sendung bislang jedoch als Enttäuschung.

